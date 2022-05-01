شاهد .. كنت بتعرف بمقلب رامز جلال.. اوعى تكذب احنا في رمضان؟ حمو بيكا أجاب أخيراً وفجر مفاجأة من العيار الثقيل !!

انت الان تتابع خبر كنت بتعرف بمقلب رامز جلال.. اوعى تكذب احنا في رمضان؟ حمو بيكا أجاب أخيراً وفجر مفاجأة من العيار الثقيل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/01 الساعة 02:10 مساءً | (عمار النجار)

وجه مطرب المهرجانات حمو بيكا ، رسالة لـ جمهوره ، ونشر صورة له مع رامز جلال ، بعد حلقته فى برنامج رامز موفي ستار ، وذلك عبر حسابه موقع انستجرام .

ونشر مغني المهرجانات حمو بيكا، صورة تجمعه بالفنان رامز جلال، عقب استضافة الأخير له في برنامج المقالب الشهير لـ " رامز موفي ستار" قبل أيام، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع " انستغرام.

أصيب حمو بيكا بحالة من الذعر بمجرد أن تعرض للمقلب السقوط من الكوبري، وبدأ في الصراخ والانهيار، بينما سخر رامز من المطرب حمو بيكا خلال أداء مشهد تمثيلي مع النجم العالمي فان دام.

وظهر الثنائي في الصورة التي نشرها حمو بيكا بملابس الحلقة، بعد أن قام رامز بخداع حمو بيكا وتنفيذ " المقلب" معه.

وكتب حمو بيكا تعليقاً على الصورة مستطلعاً آراء جمهور قائلاً .." يارب تكون الحلقة عجبتكم".

وكشف بيكا حقيقة علمه بمقلب رامز جلال ببرنامج "رامز موفي ستار". وقال حمو بيكا، إنه لم يكن يعلم بحقيقة مقلب رامز جلال وأخبره بأنه ذاهب لتصوير مشهد في فيلم للنجم العالمي فاندام، وذكر: "مكنتش عارف مقلب رامز جلال وكنت رايح أصور مشهد مع فاندام وبحبه قوي وبشوف كل أفلامه زمان".