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أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يهنىء السيد عبدالملك الحوثي بعيد الفطر المبارك

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المؤتمر نت - رئيس المؤتمر يهنىء السيد عبدالملك الحوثي بعيد الفطر المبارك
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المؤتمر نت - بعث الشيخ صادق أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة الى السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي قائد الثورة بحلول عيد الفطر المبارك جاء فيها :

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دوت الخليج -
رئيس المؤتمر يهنىء السيد عبدالملك الحوثي بعيد الفطر المبارك
بعث الشيخ صادق أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة الى السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي قائد الثورة بحلول عيد الفطر المبارك جاء فيها :
الاخ العزيز المجاهد السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي قائد الثورة الاكرم
تحية طيبة وبعد:
يسرني أن اهنئكم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك بإسمي وبإسم اخوانكم قيادات المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في احزاب التحالف الوطني الديمقراطي بهذه المناسبة الدينية العظيمة، والتي تأتي بعد انقضاء شهر رمضان المبارك الذي ندعو الله ان يتقبل منا ومنكم فيه صالح الاعمال والعبادات .
وإذ أهنئكم بهذه المناسبة فإنني اكرر التأكيد على موقف المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في الوقوف ضد العدوان الغاشم والحصار الظالم مع اخواننا انصار الله بقيادتكم ومن خلفنا جميعا ابناء شعبنا اليمني العظيم الذي نعبر عن تقديرنا الكبير لتضحياته وتضحيات ابنائه من منتسبي القوات المسلحة والامن واللجان الشعبية والشرفاء من ابناء القبائل الذين يدافعون عن الوطن وسيادته. واستقلاله ، سائلاُ من الله العلي القدير الرحمة والغفران للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والحرية للأسرى ، وأن يعيد علينا هذه المناسبة وقد تحقق لشعبنا ووطننا النصر.
وتقبلوا خالص التحايا
أخوكم /صادق بن أمين ابو راس
رئيس المؤتمر الشعبي العام
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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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