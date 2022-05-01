شاهد .. بعد ظهورها في ’’رامز موفي ستار‘‘.. صلة القرابة بين ميساء مغربي وبنات سمير غانم ستصيبك بالصدمة !! (انكشف المخفي)

انت الان تتابع خبر بعد ظهورها في ’’رامز موفي ستار‘‘.. صلة القرابة بين ميساء مغربي وبنات سمير غانم ستصيبك بالصدمة !! (انكشف المخفي) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/01 الساعة 01:10 مساءً | (عمار النجار)

سخر الفنان رامز جلال، من إطلالة الفنانة ميساء مغربي، التي حلت ضيفة على برنامج المقالب الذي يقدمه بعنوان «رامز موفي ستار» عبر فضائية MBC مصر.

وقال رامز جلال عن ميساء عند ظهورها: «دي لابسة جزمة هامر يا جماعة، الجزمة دي لو خدت منها شلوت هرجع بطوط».

عندما علِمت ميساء مغربي بمقلب رامز جلال ورأته، ظلت تصرخ وتضربه ، وبعد أن هدأها أخذت تُغني أغنية «رامز جلال نجم اليوتيوب، دة راسه راكبه بالشقلوب».

وعلق رامز جلال عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك على مقلب ميساء مغربي، قائلًا: «ميساء مغربي بعد مشربت مقلبي».

وميساء المغربي، ممثلة مغربية اسمها الأصلي هو أسماء الزويتاني ولدت في المغرب من مواليد أغسطس 1982م.

بدأت حياتها العملية كعارضة أزياء ولكن حبها للتمثيل وإعجاب المخرج عارف الطويل بها جعله يلقي الإختيار عليها لتكون مشاركة في "مسلسل نادي الضاحكين" عام 2000م.

تربط صلة قرابة قوية بين الفنانة المغربية ميساء مغربي، ودنيا وإيمي سمير غانم كون خال النجمتين المصريتين هو زوج خالة ميساء مغربي.