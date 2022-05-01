شاهد .. مصرية توثق تحرش مدرس بابنتها المراهقة خلال درس خصوصي بالمنزل.. ما فعلته معه صدم كل المصريين !

انت الان تتابع خبر مصرية توثق تحرش مدرس بابنتها المراهقة خلال درس خصوصي بالمنزل.. ما فعلته معه صدم كل المصريين ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/01 الساعة 12:40 مساءً | (عمار النجار)

وثقت أم تحرش مدرس بابنتها في أثناء منحه إياها درس خصوصي داخل مسكنها بمنطقة حدائق الأهرام، غرب الجيزة في مصر.

وروت والدة الطالبة بالصف الثالث الإعدادي الواقعة قائلة: "مدرس العلوم اتحرش ببنتي.. مسك رجليها واتحرش بيها فبنتي خربشته"، بحسب مصراوي.

وأوضحت أنها خرجت على صوت استغاثة ابنتها: "المستر بيتحرش بيا يا ماما" لتستعين بالجيران الذين تحفظوا عليه وأبلغوا شرطة النجدة.

وأجرت السيدة بثًا مباشرًا من المنزل تشرح خلاله ملابسات الواقعة بينما يجلس المدرس "خ.م." الأرض بملابس ممزقة موجهة حديثها له "هخليك عبرة لمن يعتبر وهفضحك على الجروبات".

كما أجرت مكالمة بزوجة المدرس أخبرتها "جوزك بيتحرش ببنتي" لترجوها الأخيرة بإطلاق سراحه دون تسليمه للشرطة "سبيه يمشي علشان خاطر ولاده" الأمر الذي قابلته السيدة بالرفض.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحالة المدرس، إلى النيابة العامة للتحقيق.