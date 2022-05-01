شاهد .. خالد الفراج يتحرش بفتاة حسناء داخل محل ملابس .. والأخيرة تفاجئه بردة فعل غير متوقعة !! (اتفرج فيديو)

انت الان تتابع خبر خالد الفراج يتحرش بفتاة حسناء داخل محل ملابس .. والأخيرة تفاجئه بردة فعل غير متوقعة !! (اتفرج فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/01 الساعة 11:40 صباحاً | (عمار النجار)

قلد الفنان خالد الفراج شخصية رجل يتحرش بإحدى الفتيات داخل محل ملابس، وذلك خلال حلقة اليوم من برنامج استوديو 22 الساخر المذاع على قناة mbc1.

وخدعت الفتاة خالد الفراج، خلال المشهد التمثيلي، قائلة: "شكلك لطيف وخفيف ولكن بخاف تطلع بخيل، هذا الفستان مرة عاجبني ولكن ناسيه بطاقتي والكاش في السيارة، فلو رحت أخاف الفستان يروح مني، عادي تسلفني؟".

ووافق الفراج، وأعطاها بطاقته الائتمانية، والرقم السري الخاص بها، وأخذت منه الفتاة هاتفه، قائلة له: "أنت خروف".

وتابعت الفتاة موجهة حديثها للفراج: "تستاهل اللي بيجيك"، وطلبت له الأمن، بعد تحرشه بها.