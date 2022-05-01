شاهد .. بعد غياب دام 6 سنوات..منى زكي وأحمد السقا يظهران مجدداً ويصدمان الجمهور.. وأحمد حلمي متفاجئ !!

انت الان تتابع خبر بعد غياب دام 6 سنوات..منى زكي وأحمد السقا يظهران مجدداً ويصدمان الجمهور.. وأحمد حلمي متفاجئ !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/01 الساعة 11:10 صباحاً | (عمار النجار)

نشر الممثل المصري ​أحمد السقا​ البرومو الرسمي الترويجي لفيلمه الجديد ​العنكبوت​ الذي من المرتقب عرضه في موسم عيد الفطر السينمائي 2022، وتفاجأ الجمهور في مشهد البرومو عند ظهور الممثلة المصرية ​منى زكي​ فيه.



ويشهد الفيلم عودة قوية للثنائي أحمد السقا ومنى زكي للظهور معا بعد غياب دام 6 سنوات، واللافت في الأمر أن في الفيلم يبدو واضحا من خلال البرومو، الجمع بين الكوميديا والأكشن وهذا ما جذب الجمهور أكثر.



فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا، منى زكي، ​يسرا​ ، ظافر العابدين، ريم مصطفي، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، زكي فطين عبد الوهاب، أكرم الشرقاوي، محمود غريب، وضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو، شيماء سيف وتأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.