شاهد .. مخرجة شهيرة تهاجم مسلسل ’’الكبير أوي6‘‘ لهذا السبب الصادم و الغير متوقع.. والصدمة الكبرى في هويتها !!

انت الان تتابع خبر مخرجة شهيرة تهاجم مسلسل ’’الكبير أوي6‘‘ لهذا السبب الصادم و الغير متوقع.. والصدمة الكبرى في هويتها !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/01 الساعة 09:40 صباحاً | (عمار النجار)

وجهت المخرجة هالة خليل لوما وعتابا ساخرا للقائمين على مهرجان المزاريطة السينمائي ضمن أحداث مسلسل الكبير.

وكتبت هالة خليل عبر حسابها بموقع Facebook: "كل مهرجانات السينما العالميه بتحتفي وتقدر المخرجين قبل الممثلين . واحنا نهتم بدعوه الممثلين كبار وصغيرين ونادرا مابنلاقي مخرجين علي الرد كاربت .. ومع ذلك كان عندي امل كبير في القائمين علي مهرجان المزاريطه السينمائي .. لكن للاسف مفيش فايده".

يذكر أنه ضمن أحداث مسلسل "الكبير" في موسمه السادس، ينظم "الكبير" وشقيقيه "جوني" و"حزلقوم" مهرجانا سينمائيا في المزاريطة، وحضره عدد كبير من النجوم على رأسهم كل من شيرين رضا وهنادي مهنا وأحمد سعد ومحمد سلام وفتحي عبد الوهاب ومحمد ممدوح.

مسلسل "الكبير أوي 6" من بطولة أحمد مكي، هشام إسماعيل، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، ليلى عز العرب سماء إبراهيم وغيرهم من النجوم.