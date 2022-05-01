شاهد .. بشورت قصير جداً.. لاميتا فرنجية تفجر الأنترنت بأقوى إطلالة نارية على الإطلاق من داخل الجيم !!

انت الان تتابع خبر بشورت قصير جداً.. لاميتا فرنجية تفجر الأنترنت بأقوى إطلالة نارية على الإطلاق من داخل الجيم !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/01 الساعة 09:10 صباحاً | (عمار النجار)

لفتت عارضة الأزياء والممثلة اللبنانية ​لاميتا فرنجية​ أنظار متابعيها بأحدث إطلالة لها بصورة نشرتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.



وإعتمدت لاميتا لوك رياضي، حيث إرتدت كروب توب زهري وشورت قصير من نفس اللون، ما أظهر جمال جسدها ورشاقتها، وكانت لاميتا تجلس على إحدى الآلات الرياضية.



وقامت لاميتا بتجديل شعرها وسدله على كتفها ما أظهر جمال وجهها ونعومة ملامحها.



تفاعل الرواد مع الصورة وشاركوها عبر حساباتهم الخاصة، وعبروا عن محبتهم للاميتا.



وكانت لاميتا قد شاركت المتابعين مجموعةصورمن إجازتها التي أمضتها في جزر المالديف.