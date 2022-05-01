شاهد .. صابرين.. وصفها الإعلامي سيد علي بأنها ’’ست كبيرة في السن‘‘ فصدمته بهذا الرد القاسي والذي لم يتوقعة !

انت الان تتابع خبر صابرين.. وصفها الإعلامي سيد علي بأنها ’’ست كبيرة في السن‘‘ فصدمته بهذا الرد القاسي والذي لم يتوقعة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/01 الساعة 08:40 صباحاً | (عمار النجار)

قالت الفنانة المصرية صابرين، إنها تزوجت مرتين، وكان التمثيل أول عمل قامت به في حياتها، واعترفت بأنها أجرت جراحتي تجميل، موضحةً: لا أخاف من العجز، وأكثر ما أكرهه في الرجل بخله.

وردت صابرين، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة "، على قناة المحور، على الإعلامي سيد علي، الذي وصفها بأنها "كبيرة في السن"، وقالت: "لست غاضبة منه، سيد لسه صغنون، أنا بشتغل منذ صغري، وعشان كده حاسس إني بقالي زمن بمثل وبصور، مفيهاش مشكلة ومزعلتش منه".

وحول مشاركتها في برنامج رامز جلال على قناة إم بي سي مصر، قالت: "يعني إيه قبلت كل التجاوزات من أجل المال؟ إحنا مش بنسمع اللي بيقوله، وقعد أقوله متذيعش، شاركت في رامز قلب الأسد، والأسود كانت بتاعة بنت خالتي فاتن الحلو، وكان أخي معايا، وكل سنة كان بيبعتلي كنت بفقسها وبعرف، لكن المرة دي اتاخدت خوانة".

وأردفت: "متقالش رامز خالص، لكن اتقال فاندام، وكنت مبسوطة جدا، إني هعمل حاجة عالمية زي دي".

وأضافت صابرين: رامز جلال لم يقم بإهانتي ولم يقل أي شيء يدين صابرين قدام عيالي، قال كلام حقيقي، إني سيبت الفن وطبخت وإني زوجة وتخنت، مجابش سيرة جوزي ولا أولادي، وأنا موافقة، وضحكت واتبسطت، رامز صديق ومتشاف، وأول حلقة عملت صدى واسع.