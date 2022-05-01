شاهد .. خلاف كبير بين هنادي مهنا وزوجها أحمد خالد بسبب مربوحة نجمة الكبير أوي 6 .. تفاصيل مثيرة ستصدمك !

انت الان تتابع خبر خلاف كبير بين هنادي مهنا وزوجها أحمد خالد بسبب مربوحة نجمة الكبير أوي 6 .. تفاصيل مثيرة ستصدمك ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/01 الساعة 08:10 صباحاً | (عمار النجار)

شهدت الحلقة 28 من مسلسل الكبير أوي 6 حضور نجوم الفن علىالسجادة الحمراء الخاصة بمهرجان المزاريطة، الذي يقام في قرية الكبير، الذي يجسد شخصيته أحمد مكي.

الممثلة ​هنادي مهنا​ كانت من أول الحاضرين الى المهرجان السينمائي وعندما وصلت التقت بـ"مربوحة"، التي تلعب دورها الفنانة رحمة أحمد وحصل حوار بينهما اذ سألت مربوحة هنادي مهنا عن علاقتها بزوجها الممثل ​أحمد خالد صالح​: "هو بيغيب عن البيت كتير؟"، لترد هنادي: "بقالي شهرين تقريبا مشوفتوش"، لترد مربوحة "بيقولك هو فين؟" فكان جواب هنادي: "في التصوير"



ردت مروبحة: "تصوير.. شيلاه يا تصوير.. أنا مشوفتوش معدي في مشهد كده ولا كده.. لا طلع ظابط ولا حتى بلطجي.. تصوير إيه رمضان خلص"، لتعقب هنادي: "معنديش وقت أتفرج بس وهو بيتنّك عليا وبيقول إنه مكسر الدنيا".



وطلبت مربوحة من هنادي بأن تتصل بزوجها وتسأله عن مكانه وأن يرسل لها "لايف لوكيشن"، فيحدث خلاف بين أحمد خالد صالح وهنادي ومهنا، وتنسحب الأخيرة من اللقاء.