شاهد .. لو كنتي راجل تتجوزي مين من الفنانات ؟؟ .. رد غير متوقع من علا غانم صدم كل الوسط الفني !

انت الان تتابع خبر لو كنتي راجل تتجوزي مين من الفنانات ؟؟ .. رد غير متوقع من علا غانم صدم كل الوسط الفني ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/01 الساعة 07:40 صباحاً | (عمار النجار)

تعد علا غانم من الفنانات التي حفرن أسمائهن في تاريخ الدراما المصرية، لتقديمها العديد من الأدوار المختلفة والمتعددة، فعلى الرغم من عدم إبراز اسمها بالسينما إلا إنها حققت نجاحًا كبيرا بالدراما.

ولدت علا غانم 26 نوفمبر 1971، بالكويت وانتقلت للإقامة بمحافظة الإسكندرية ولم تستكمل دراستها الجامعية، وتحمل شهادة الثانوية العامة.

بدأت مشوارها الفني بالعمل كموديل بأغنية "هنساك" للمطرب محمد فؤاد واشتهرت بالأدوار الجريئة، والإغراء، بالسينما والتلفزيون.

تزوجت من وليد الضفراوي في سن صغيرة بالمرة الأولى، حيث كانت في عمر الـ 17، أنجبت ابنتيها "كاميليا، فريدة"، إلا أن زواجها لم يستمر سوى 5 سنوات.

عقب الانفصال، تزوجت علا غانم من أحمد المسلمي، ولكن سرعان ما انتهت الزيجة بعد مرور 7 أشهر، بسبب تعديه عليها بالضرب أمام بناتها.

وعلا متزوجة حاليًا من رجل الأعمال عبد العزيز لبيب.

صرحت من قبل أنها لو كانت رجلا لتزوجت الفنانة غادة عادل، ورافقت أنجلينا جولي.

ومنذ عام 2017 لم تظهر الفنانة علا غانم فى أى عمل فنى، واقتصر ظهورها فقط على المناسبات العائلية وكل فترة تظهر مع ابنتيها فى أمريكا.