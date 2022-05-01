شاهد .. النجمة هيفاء وهبي تتصدر الترند ببنطال جينز ملتصق بجسدها أظهر الكثير ! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر النجمة هيفاء وهبي تتصدر الترند ببنطال جينز ملتصق بجسدها أظهر الكثير ! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/01 الساعة 07:10 صباحاً | (عمار النجار)

شاركت الفنانة اللبناية ​هيفا وهبي​ صورة جديدة لها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي خطفت فيها أنظار المتابعين.



وظهرت هيفا في أحد الأماكن العامة مرتديتة جينز زبليزر باللون الأسود والأبيض وتركت شعرها منسدلا على كتفيها بتسريحة مجعدة.



وكانت هيفا نشرت صور من جلسة تصوير جديدة لها بأزياء مختلفة ويجمعها عنوان عريض، هو شهر رمضان المبارك.



فظهرت هيفا بعباءات بألوان وأقصات مختلفة، واختارت اليوم إطلالة كاجوال بسيطة فاعتمدت الجينز الأزرق مع حذاء من نفس القماش تميّز عال الكعب ومفتوح، وارتدت فوقه عباءة باللون البنفسجية إزدانت بتطريزات على أطرافها جميعاً.



واختارت هيفا ماكياجاً قوياً نسبياً فوضعت أحمر شفاه زهرياً وماكياج عينين ب"آي لاينر" لافت أبرز جمالهما، وربطت شعرها إلى الوراء على شكل ذيل حصان، ويمكن ملاحظة اللون الفوشيا الداكن على مؤخرة شعرها وزينت معصمها بأساور من مجوهراتها وكذلك وضعت حول رقبتها سلسلة قصيرة عدا عن القرطين الرائعين الذهبيين، ونالت إطلالتها تفاعلاً كبيراً من محبيها.