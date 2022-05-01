شاهد .. بيان عاجل وصادم من الفنان حسن الرداد بشأن طلاقه للنجمة إيمي سمير غانم.. ما حدث أبكى الكل !

انت الان تتابع خبر بيان عاجل وصادم من الفنان حسن الرداد بشأن طلاقه للنجمة إيمي سمير غانم.. ما حدث أبكى الكل ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/01 الساعة 06:40 صباحاً | (عمار النجار)

فاجأ الفنان حسن الرداد، الجميع وتحدث عن انفصاله عن زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، وذلك في لقاء صحفي.

ونفى الرداد الانفصال مؤكداً أنها شائعات لا تمت للواقع بأي صلة.

وعن أسباب تعرضهما لشائعات الانفصال قال: "معنديش تفسير غير أننا ثنائي محبوب عشان كدة ممكن بعض المواقع تكتب إشاعات عننا واحنا مش بنطلع نتكلم عن حياتنا الشخصية وانا مبحبش اطلع ارد لأن بيطلع كلام كتير عني فمش هرد كل شوية لكن لما بتسأل برد".

وعن موعد عودة زوجته إيمي سمير غانم، خلال لقاء له مع برنامج Et بالعربي: "ايمي شخصية حساسة ولسة متأثرة بوفاة والديها صعب جداً لكن قريب جداً هتبدأ تنزل وتشتغل وبإذن الله نشتغل عمل أنا وإيمي مع بعض".

يذكر أن وجهت الفنانة ايمى سمير غانم ، رسالة لوالديها الفنان الكبير الراحل سمير غانم وزوجته الفنانة القديرة الراحلة دلال عبد العزيز، ونشرت صورة لهما عبر حسابها بموقع انستجرام .

وكتبت ايمى سمير غانم “ محتاجاكوا قوي، شكلها كده الدنيا مش هتكون فيها أيام حلوة من غيركوا نفسي اشوف بس ضحكتك يا بابي او مامي تديني قوة علي مشاكل الحياة و مسؤليتها حقيقي انا ولا حاجة من غيركوا الحمدلله علي قدر ربنا و ربنا يرحم يارب كل ام و اب بناتهم محتاجينهم زي دلوقتي ”.