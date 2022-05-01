شاهد .. سألوا نجوى فؤاد عن سبب طلاقها وخراب بيتها فكشفت مافعله أحمد رمزي معها بعد 18 يوم صباحًا دون خجل وبجرأة غير مبسوقة !

انت الان تتابع خبر سألوا نجوى فؤاد عن سبب طلاقها وخراب بيتها فكشفت مافعله أحمد رمزي معها بعد 18 يوم صباحًا دون خجل وبجرأة غير مبسوقة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/01 الساعة 06:10 صباحاً | (عمار النجار)

أكدت الفنانة المصرية نجوى فؤاد انها ضربت رقم قياسي في عدد زيجاتها، والتي وصلت إلى 12 زيجة على مدار حياتها، وكان أقصر هذه الزيجات هي زواجها من الفنان المصري أحمد رمزي، حيث لم تستمر سوى 17 يومًا فقط، وكان ذلك عام 1963.

نجوى فؤاد وخلال لقاء سابق في برنامج «حكايتك مع دودي»، والذي قدمته الإعلامية دعاء صلاح، عبر فضائية «النهار»قائلة: «لا أخاف الموت ولكن أخاف المرض، لأنه لم يصبح أحد يكترث بالآخر أو يتحمله في هذا الزمن، والحياة بعد الموت لا نعرف ما كتبه الله لنا فيها، ولكن إحساسي أنها ستكون حياة جميلة».

كما كشفت خلال الحلقة سر انفصالها السريع عن الفنان أحمد رمزي، قائلة: «تزوجت أحمد رمزي 18 يوما فقط، وبعد عودتي من السفر وجدته صباحًا مع زوجته وابنته، وفضلت أن ينتمي لأسرته خاصة وأننا في بداية الزواج وننفصل بسهولة، وهو من أفضل الشخصيات التي قابلتها في حياتي».

الجدير ذكره أن نجوى فؤاد، راقصة شرقية وممثلة مصرية، ولدت في محافظة الإسكندرية لأب مصري وأم فلسطينية، بدأت حياتها الفنية كراقصة ثم اتجهت للتمثيل بعد اعتزالها الرقص في عام 1997، قدمت العديد من الأعمال السينمائية والمسلسلات التلفزيونية.