شاهد .. فنانة شهيرة تكشف كواليس زواجها من جمال عبد الناصر: قولت بلاش أطلع بإيدي فاضية.. لن تصدق من تكون ؟؟

انت الان تتابع خبر فنانة شهيرة تكشف كواليس زواجها من جمال عبد الناصر: قولت بلاش أطلع بإيدي فاضية.. لن تصدق من تكون ؟؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/01 الساعة 05:40 صباحاً | (عمار النجار)

تعلق جمهور الفنانة فاطمة الكاشف منذ أول ظهور لها بملامحها الهادئة، وأسلوبها الراقي وأدائها للأدوار الفنية بشكل مميز، ابتعدت مدًة عن الفن لزواجها من الفنان جمال عبد الناصر، والذي كانت بدايتهما معًا أثناء دراستهما في الجامعة حتى تطورت العلاقة بمرور الوقت، وكللت بالزواج.

بداية علاقة الفنانة فاطمة الكاشف بزوجها جمال عبدالناصر وعن بداية العلاقة، كان الثنائي صديقين في معهد التمثيل «عرفته في المعهد، بس هو أكبر مني»، وتقربا من بعضهما حتى عرض عليها الزواج، ولم تفكر الفنانة فاطمة الكاشف في القرار، وافقت على الفور «لقيت نفسي هتخرج، قولت بدل ما أخرج وإيدي فاضية، محدش عارف عصفوره فين»، وذلك في برنامج «نص الحدوتة» على قناة سي بي سي.

وعلى الرغم من ارتباطها بالفنان جمال عبد الناصر، صممت على تحقيق حلمها في عالم الفن، «كنت بمثل كل ما يجيلي شغل»، على النقيض من زوجها الذي كان ينتظر تخرجه من الدراسة حتى يتفرغللتمثيل بشكل كامل.

مواصفات الرجل الثقيل التي تلفت نظر بعض الفتيات، وتجعل الرجال أكثر جاذبية في نظرهن هو ما اتصف به زوج الفنانة فاطمة الكاشف «كان كاريزما وتقيل، مش بيعاكس حد، ولا يهزر»، لذلك انجذبت إليه حتى تتطرق إلى شخصيته.

توقف فاطمة الكاشف عن التمثيل لمدة 7 سنوات وأقدم على خطبتها عقب انتهاء المرحلة الجامعية مباشرًة «وشي كان حلو عليه»، ولكنه رفض عملها في التمثيل وهو ما أدى إلى حدوث اضطراب في علاقتهما منذ البداية، حتى أقنعته أنها ستتركه، لأنه كان يحب الاستقرار، ويرى الزوجة المثالية من أهله وعائلته، لذا توقفت عن التمثيل لمدة كبيرة «قعدت حوالي 7 سنين».

تسبب الأمر في هجوم العديد من المخرجين زوجها جمال عبد الناصر: «قالوله فاطمة كانت متميزة، أنت عطلتها»، حيث قضت 7 سنوات من البكاء كلما رأت زملاءها في الوسط الفني، وهي داخل الحياة الزوجية، حتى قررت إقناع زوجها بالعودة للتمثيل حتى تتوقف عن البكاء.