شاهد .. كاميرا مراقبة كشفته.. ما فعله شاب مع طليقته في الشارع أثناء ذهابها للعمل صدم كل المصريين ! (فيديو)

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/01 الساعة 04:40 صباحاً | (عمار النجار)

وثّق مقطع فيديو، تعرض عاملة نظافة بأحد البنوك، تُدعى نسمة،وتقطن بمنطقة كرداسة التابعة لمحافظة الجيزة، للتعدي من قبل طليقها أثناء ذهابها للعمل وإصابتها بـ 55 غرزة بالوجه.



واستغل الجاني خلو الشارع من المارة أثناء ذهابها للعمل صباحًا في نهار رمضان، حيث تربص بها، وقام بإتيانها من الخلف مستخدمًا سكينًا في تنفيذ جريمته، ليصيبها بقطع في الوجه، ويتركها غارقة في دمائها.

