شاهد .. لن تصدق ماهو سبب بكاء عفاف راضي مع عبد الحليم حافظ.. الفنانة كشفت المستور والمخفي بكل صراحة أمام الملأ!!

انت الان تتابع خبر لن تصدق ماهو سبب بكاء عفاف راضي مع عبد الحليم حافظ.. الفنانة كشفت المستور والمخفي بكل صراحة أمام الملأ!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/01 الساعة 04:10 صباحاً | (عمار النجار)

كشفت الفنانة عفاف راضي، عن مفاجأة حول الصورة المتداولة لها من أحد الحفلات وهي تجلس دامعة العينين ومتأثرة إلى جوار الفنان الراحل عبد الحليم حافظ.

عفاف راضي تبكي بسبب مرض عبد الحليم حافظ "دخل ميت وتحول إلى فرعون على المسرح" هكذا وصفت الفنانة عفاف راضي، ما حدث بالعندليب الأسمر في كواليس إحدى الحفلات التي جمعتهما معاً.

وقالت عفاف راضي في لقائها مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج كلام الناس على قناة MBC مصر، إنها كانت تغني مع عبد الحليم في حفل، ففوجئت به يدخل عليها محاطا بمجموعة من الأطباء وجهاز طبي كامل من أدوية وأجهزة أكسجين وحقن وغيرها.

تابعت عفاف راضي أن عبد الحليم حافظ دخل منهك القوى، خائر الصحة تماما، وجلس بتعب إلى جوارها على الكرسي وجهاز الأكسجين معلق على وجهه، فاستغربت الأمر وسألت نفسها: "كيف سيغني العندليب بهذه الحالة" وما لفتها أكثر هو كونه يحب إطالة الأغنية على المسرح فكان يغني الأغنية في ساعة كاملة.

أكملت عفاف راضي أن الأمر اختلف تماما وأصبح على النقيض بمجرد دخول عبد الحليم حافظ ووقوفه على خشبة المسرح أمام الجمهور، مشيرة إلى أنه تحول من شخص فاقد للحياة "ميت" إلى شخص منتهى القوة "فرعون"، وأصبح يعطي الإشارات لفرقته ويتفاعل مع الجمهور ويغني وكأن شيئاً لم يصبه، حتى خرج من المسرح وعاد لحالته الأولى.

وأرجعت عفاف راضي قيام عبد الحليم حافظ بالغناء بهذه الطريقة، على الرغم من حالته الصحية المتأخرة، إلى أنه كان يعطي روحه للفن والجمهور بطريقة صعب تصورها.

أغنية عبد الحليم حافظ التي غنتها عفاف راضي وعن قصة الأغنية التي كانت للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في البداية، وغنتها عفاف راضي بدلا منه تحدثت أيضا المطربة المصرية عن هذا الأمر.

وقالت عفاف راضي إنها لم تكن على معرفة سابقة بالملحن والمؤلف الموسيقي كمال الطويل، ولكنها فوجئت باتصال منه ذات يوم، يطلب منها فيه أن تذهب إليه في أحد الاستوديوهات لتسجل أغنية على الفور.

أبدت عفاف راضي استغرابها من طلب كمال الطويل وقالت له: "أنا لا أعرف حاجة ولا سمعت حاجة أجي حالا إزاي يا أستاذ"؟، ليؤكد لها الطويل أنها ستجد أغنية جميلة وستسعد بها وطلب منها أن تسمع كلامه.

تابعت عفاف راضي قائلة إنها أذعنت لرغبة كمال الطويل على الرغم من كونها لا تفهم شيئاً، ولمّا وصلت إلى الاستوديو وجدت الطويل والفرقة الماسية للعازفين في الاستوديو، والأمر معداً للغناء ولكن ليس هناك مطربا، ففهمت عفاف أنهم كانوا متفقين مع أحد المطربين ولكنه لم يحضر أو اعتذر لسبب من الأسباب.

أوضحت عفاف راضي أنها علمت فيما بعد أن المطرب الغائب كان عبد الحليم حافظ، ولكنه اعتذر عن الغناء لأنه وجد أن الأغنية تحمل إسقاطات غير مقبولة فانسحب، ومن جانبها جلست عفاف في الاستوديو وحفظت الكلمات وغنتها بالفعل بدلا من عبد الحليم حافظ، ولكن ما حدث بعد ذلك أن الأغنية تمت إذاعتها في الإذاعة المصرية لمدة 3 أيام فقط ثم تم منعها.

عفاف راضي الجدير بالذكر أن عفاف راضي هي مطربة وممثلة مصرية شهيرة، اعتزلت الفن قبل سنوات ثم عادت مرة أخرى، وكانت قد شاركت في عدد من الأعمال في السينما والمسرح حيث قدمت مسرحيات غنائية منها فين يا دوسه، آه يا غجر، دنيا البيانولا، الأرملة الطروب، كما قدمت مسلسل زمن الحلم الضائع بجانب مسلسل إذاعي وحيد وهو حبي أنا مع الملحن بليغ حمدي، أما عن السينما فقدمت فيها فيلم واحد من النجم محمود ياسين والفنان القدير عبدالمنعم مدبولي وهو مولد يا دنيا.