شاهد .. جريمة مروعة تهز مصر.. شاب يشنق أخته أثناء إعداد الإفطار والتحقيقات تكشف مفأجأة تشي لها شعر الرأس !!

انت الان تتابع خبر جريمة مروعة تهز مصر.. شاب يشنق أخته أثناء إعداد الإفطار والتحقيقات تكشف مفأجأة تشي لها شعر الرأس !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/01 الساعة 03:40 صباحاً | (عمار النجار)

شهدت محافظة البحيرة جريمة مروعة حيث قام مختل عقلياً بشنق أخته أثناء إعداد طعام الإفطار.



وقرر عادل حمودة، وكيل النائب العام برئاسة المستشار أحمد مجدى مدير نيابة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، حبس الشاب على ذمة التحقيق.



تفاصيل القضية تعود إلى أن إحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاى البارود، شهدت واقعة مؤسفة، إثر قيام مريض نفسي بشنق شقيقته البالغة من العمر 27 عاما.



وكان أمر اللواء أحمد عرفات مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة بتشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، برئاسة اللواء محمد شعراوي مدير إدارة البحث الجنائي، والعقيد هاني صبحي مفتش البحث الجنائي بفرع إيتاى البارود، وضباط مباحث مركز شرطة ايتاي البارود، وبالانتقال وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الجريمة شقيق المجني عليها "مريض نفسي" وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم واعترف بشنق شقيقته أثناء قيامها بإعداد طعام الإفطار داخل المنزل.



وبذلك تم التحفظ على المتهم وجار تحرير المحاضر اللازمة حيال الواقعة، حيث تباشر نيابة إيتاى البارود برئاسة المستشار أحمد مجدي مدير النيابة وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور التحقيقات.