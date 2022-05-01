شاهد .. أسطورة نادي الزمالك فاروق جعفر: الشيخ الشعراوي لقنني درساً قاسياً لن أنساه عندما كان وزيراً للاوقاف.. ما فعله صدم الكل !

انت الان تتابع خبر أسطورة نادي الزمالك فاروق جعفر: الشيخ الشعراوي لقنني درساً قاسياً لن أنساه عندما كان وزيراً للاوقاف.. ما فعله صدم الكل ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/01 الساعة 02:10 صباحاً | (عمار النجار)

استعاد فاروق جعفر لاعب الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، ذكرياته مع شهر رمضان سواء في فترة طفولته أو احترافه لكرة القدم ومواقف تعرض لها ولا ينساها.

وكان ذلك خلال لقاء مع الإعلامي مدحت شلبي في برنامج "يا نهار أبيض" عبر إذاعة "الراديو 9090".

وحكى فاروق جعفر عن موقف جمعه بالشيخ محمد متولي الشعراوي الذي كان وزيرا للأوقاف وقتها، وقال: كان لدينا مباراة للمنتخب في السنغال وطلبت من اللاعبين الإفطار لأن رحلة السفر كانت ساعات طويلة ورأيت على وجوههم الإرهاق، لكن اللاعبين رفضوا فأخذت موقفا ضدهم.

وأكمل: لعبنا المباراة وتعادلنا وبعد عودتنا يبدو أن أحد الأشخاص حكى للشيخ الشعراوي ما حدث، وأنا كانت علاقتي به وبابنه أحمد جيدة، فاتصل بي وطلب مقابلتي، مضيفا :"قالي كلمتين في عضمي صعب جدا، قالي أنت مين علشان تقول كده ومتعملش كده تاني كان بيربيني وأنا كنت مبسوط ودا درس اتعملت منه ومش هعملها تاني".

والجدير ذكره أن فاروق فؤاد جعفر أو كما يعرف بـفاروق جعفر ولد في قرية توماس وعافية في مركز نصر النوبة في محافظة أسوان في مصر عام 1952م وحصل علي بكالوريوس في التربية الرياضية وقد لعب لنادي الزمالك ومنتخب مصر ولقب في زمنه بملك النص.