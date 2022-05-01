شاهد .. قناة MBC مصر تفاجئ الجمهور بقائمة أفلام كوميدية في عيد الفطر.. ما سيتم عرضه أفرح الجميع وكان غير متوقع !

انت الان تتابع خبر قناة MBC مصر تفاجئ الجمهور بقائمة أفلام كوميدية في عيد الفطر.. ما سيتم عرضه أفرح الجميع وكان غير متوقع ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/01 الساعة 01:40 صباحاً | (عمار النجار)

تحتفل قنوات MBC مصر بعيد الفطر المبارك عن طريق عرض مجموعة متنوعة من الأفلام الكوميدية يوميا.

وتعرض "MBC مصر" يومياً في الساعة 12 ظهراً فيلم عربي، حيث تعرض "الإثنين" فيلم "البدلة" بطولة تامر حسني، وأكرم حسني، وأمينة خليل.

وتعرض في اليوم الثاني، فيلم "خيال مآته" بطولة أحمد حلمي، منه شلبي.

وتعرض في اليوم الثالث فيلم "الفيل الأزرق2" بطولة كريم عبد العزيز، هند صبري.

وتعرض في اليوم الرابع فيلم "الفلوس" بطولة تامر حسني، زينة.

وتعرض "الجمعة" فيلم "نادي الرجال السري" بطولة كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني، غادة عادل.

وتعرض "السبت" فيلم "علشان خارجين" بطولة حسن الرداد، إيمي سمير غانم.

كما تعرض "MBC مصر" يومياً في الثامنة مساءً فيلم عربي، حيث تعرض في اليوم الأول فيلم "بنك الحظ" بطولة محمد ممدوح، محمد ثروت، أكرم حُسني.

وفي اليوم الثاني فيلم "عنتر ابن ابن شداد" بطولة محمد هنيدي، باسم سمره.

وفي اليوم الثالث فيلم "رغدة متوحشة" بطولة رامز جلال، ريهام حجاج.

ويوم الخميس فيلم "حملة فريزر" بطولة شيكو، هشام ماجد.

ويوم الجمعة فيلم "لف ودوران" بطولة أحمد حلمي، ودنيا سمير غانم، وبيومي فؤاد، ويوم السبت فيلم "البيه رومانسي" بطولة محمد إمام، حسن حسني.

وتعرض "MBC مصر2" يومياً في الخامسة مساءً فيلم عربي كوميدي، حيث تعرض في اليوم الأول فيلم "بوشكاش" بطولة محمد سعد، ياسمين عبد العزيز.

وتعرض ثاني أيام العيد" فيلم "عمر وسلمي3" بطولة تامر حسني ومي عز الدين.

وتعرض ثالث أيام العيد فيلم "غش الزوجية" بطولة رامز جلال، إيمي سمير غانم.

وتعرض الخميس فيلم "ظرف طارق" بطولة أحمد حلمي، ونور.

وتعرض السبت فيلم "سمير وشهير وبهير" بطول شيكو وهشام ماجد وأحمد فهمي.