شاهد .. لن تصدق من هو زكي جمعة الذي ذكره الزعيم عادل إمام في مسرحية مدرسة المشاغبين عندما خرج عن النص !! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر لن تصدق من هو زكي جمعة الذي ذكره الزعيم عادل إمام في مسرحية مدرسة المشاغبين عندما خرج عن النص !! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/01 الساعة 01:10 صباحاً | (عمار النجار)

زكى جمعة الاسم الذي يرددة محبو مسرحيه مدرسة المشاغبين منذ ادائها الاول اواسط السبعينات، والذي جاء ذكر إسمه على بسان عادل إمام.

فى مشهد شهير للفنان عادل إمام بمسرحية "مدرسة المشاغبين" أمام الفنانة الراحلة سهير البابلى، يقول فيه: فين أيام رفاعة الطهطاوى.. وقاسم أمين وعلى مبارك وزكى جمعة.. مين زكى جمعة ده؟

زكى جمعة هو شخصية حقيقة فى حياة النجم عادل إمام وليس مجرد اسم وضعه كإفيه فى المسرحية، وحكاية ذلك الرجل "زكى جمعة" يكشفها الزعيم أثناء تكريمه بدار الأوبرا منذ فترة.

حيث قال: زكى جمعة هو رئيس فريق التمثيل بكلية الزراعة الذى احتضن عادل إمام واختبره قبل التحاقه بفريق التمثيل وهو الآن أستاذ بجامعة الزقازيق ورجل أعمال أيضا واسمه الحقيقى محمد زكى جمعة، وقال عنه الزعيم إنه كان نموذجا صالحا وعظيما من الشباب فى ذلك الوقت.

مدرسة المشاغبين مسرحية كوميدية مقتبسة عن الفيلم البريطاني (إلى المعلم مع الحب) عرضت فى 24 أكتوبر 1973 بعد حرب 73 بأيام قليلة، من بطولة فرقة الفنانين المتحدين المصريين سعيد صالح، عادل إمام، يونس شلبى، أحمد زكى، حسن مصطفى، سهير البابلى وهادى الجيار، ألف المسرحية الكاتب المصرى على سالم.