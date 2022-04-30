شاهد .. نجمة شهيرة من جيل العمالقة.. لن تصدق من هي زوجة الفنان زين العشماوي !! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر نجمة شهيرة من جيل العمالقة.. لن تصدق من هي زوجة الفنان زين العشماوي !! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/01 الساعة 12:10 صباحاً | (عمار النجار)

من الأعمال السينمائية، التي شارك فيها الفنان زين العشماوى فيلم اللص والكلاب الذي جسد فيه دورا شريرا وفيلم الخطايا الذي جسد فيه دورا خيرا وفيلم الإنسان يعيش مرة واحدة.

و«العشماوى» مولود في الثامن من مايو 1934 في دمياط لأسرة يعمل معظم أبنائها في سلك القضاء والمحاماة، وتخرج في المعهد العالى للفنون المسرحية.

وأخذ يتنقل بين الفرق المسرحية المعروفة آنذاك فالتحق بفرقة إسماعيل ياسين ثم فرقه يوسف وهبى وشارك في العديد من المسرحيات ثم انضم إلى فرقه ساعة لقلبك.

والتقى بالمطربة حورية حسن وتزوجها لكنهما انفصلا في السنوات الأخيرة من حياتها، وهو شقيق هناء العشماوى عازفة الكلارينيت ومن أبرزمدرسى هذه الآلة «بالمعهد العالى للموسيقى»، والتى قضت أغلب حياتها العملية في دولة الكويت.

كما عملت عازفة على آلة الكلارينيت في فرقة الإذاعة وهى زوجة الفنان وعازف الناى القدير على الحفنى وكانت أول من أدخل آلة الكلارينيت إلى الكويت وعزفت عليها، وأول سيدة عربية تعزف على هذه الآلة ومن أشهر التسجيلات التي قامت بها في الكويت وأشرفت عليها «لحن المسيح» لعبدالحليم حافظ والذى قامت بتسجيله في الكويت وشاركت بالعزف في أغنية عبدالحليم «يا هلى يا هلى» ولزين العشماوى شقيقة أخرى هي عفاف خريجة المعهد العالى للموسيقى وله شقيق هورضا العشماوى، أحد طلاب الدفعة الأولى بالمعهد العالى للباليه، وقد توفى زين العشماوى و«زي النهارده» في 23 إبريل 1991.