شاهد .. مفاجأة صادمة و من العيار الثقيل.. الفنان محمد رمضان متهم بجريمة شنيعة وسيخسر ما يملكه !! (تفاتصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر مفاجأة صادمة و من العيار الثقيل.. الفنان محمد رمضان متهم بجريمة شنيعة وسيخسر ما يملكه !! (تفاتصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/30 الساعة 11:40 مساءً | (عمار النجار)

فجر فنان عربي شهير في فيديو انتشر عبر مواقع التواصل مفاجأة من العيار الثقيل أن محمد رمضان سيخسر كل ما يملكه بعد ان ارتكب جريمة كبيرة جداً.

وفي مقطع فيديو للموسيقار حلمي بكر وهو فنان عربي شهير فجر مفاجأة كبيرة عن قال أن جرمة محمد رمضان بحق الفن تم ارتكابها تحت مسمى “شعبي” عندما قرر الغناء.

وأضاف أن محمد ليس له علاقة بالغناء أبداً وهو نجم سينمائي خطير لكنه قرر استغلال ذلك من أجل الغناء مشيراً إلى أنه سيخسر كل النجاح الذي يملكه في وقت قريب.

وألمح حلمي أن نسب المشاهدة الخيالية على أغاني محمد هي وهمية وغير حقيقية فكيف بشخص بدأ الغناء مؤخراً أن يحصد 2 مليار.

وتوجه برسالة إلى نقيب الموسيقيين هاني شاكر بعدم اعتبار الراب عمل موسيقي أبداً لأنه ليس كذلك.

وكان قد اشعل الفنان المصري محمد عطية خلاف مع الموسيقار المصري حلمي بكر وذلك في معرض تعليقه على أزمة مطرب الراب ويجز بعدما طرح أغنيته الجديدة “البخت”، التي نشرها الأيام الماضية على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

ودعم محمد عطية المطرب ويجز، ضد حلمي بكر من خلال منشور عبر حسابه في “فيسبوك”، كتب فيه: “جيل التمانينات وبداية التسعينات بيتعامل مع ويجز بتحليل فنى لزمن انتهى وبيخلص فعلياً وفي آخر أيامه… انتبهوا عشان انتوا بتتحولوا لحلمي بكر من غير ما تحسوا… الواد موهوب بشكلٍ جيله وألفاظه… إحنا مش جيله… إحنا كبرنا… كبرنا… كبرنا (بينزل على ركبته)”.