شاهد .. ليه رفضت تتجوز من أي ممثلة في الوسط الفني ؟؟ هاني سلامة أجاب دون تردد وكشف ما يحدث في الكواليس دون أن يعلم به أحد !!

انت الان تتابع خبر ليه رفضت تتجوز من أي ممثلة في الوسط الفني ؟؟ هاني سلامة أجاب دون تردد وكشف ما يحدث في الكواليس دون أن يعلم به أحد !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/30 الساعة 10:40 مساءً | (عمار النجار)

تحدث الفنان هاني سلامه في وقت سابق عن كواليس النجومية والعمل في الوسط الفني وما يواجهه الفنانون خلال مسيرتهم.

وقال سلامة في لقاء سابق مع الإعلامية راغدة شلهوب في برنامج "فحص شامل" على قناة الحياة إنه رفض الزواج من داخل الوسط الفني نظراً لظروف العمل الصعبة التي يواجهها كل العاملين في الوسط الفني.

وأضاف: "توقيت عملي ليس بيدي ولو زوجتي تعمل في نفس المجال فسنترك أطفالنا مع الخادمة، وأنا لا أحب أن أترك أطفالي مع خادمات".

وأختتم الفنان حديثه عن الحب بعد الزواج حيث قال: "عندما اتخذت قرار الزواج كان بسبب الشعور بالراحة والتفاهم والحب لزوجتي، وقد تزوجنا منذ 10 سنوات، وأحبها الآن أكثر من أول يوم زواج؛ لأن بعد الزواج العشرة تجعل للحب معنى أجمل وأشمل، فأحياناً تحبين إنساناً وتجدين فيه كل المواصفات التي تبحثين عنها، ولكنك تكتشفين أنك لا تستطيعين معاشرته والعيش معه، علماً بأن الحب بعد الزواج قد يصيبه الملل، ولكن إنجاب الأطفال يجعل للحب شكلاً آخر يقضي على هذا الملل