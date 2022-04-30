شاهد .. سألوا الشحرورة صباح عن سبب طلب الطلاق فوراً من رشدي أباظة في ليلة الدخلة ! فأجابت بجرأة صادمة وكشفت السر !

انت الان تتابع خبر سألوا الشحرورة صباح عن سبب طلب الطلاق فوراً من رشدي أباظة في ليلة الدخلة ! فأجابت بجرأة صادمة وكشفت السر ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/30 الساعة 10:10 مساءً | (عمار النجار)

الدنجوان الذي أحبته جميع النساء، الفنان رشدي أباظة الذي عُرف عنه تعدد علاقاته النسائية، بين الوسط الفني وخارجه، وجاءت إحدى علاقاته النسائية بـ الشحرورة صباح، الذي ترددت العديد من الشائعات حول زواجهما.

زواج استمر أسبوعين، أم يوم واحد فقط، شائعات كثيرة تداولها الكثيرين، ضمن كواليس وأسرار شهدتها حياة الدنجوان رشدى أباظة، لكن الحقيقة الكاملة نجدها عن ابنته قسمت أباظة، و اخته منيرة أباظة.

إصرار زواج رشدي أباظة من صباح

بطولة فيلم، جمعت الدنجوان رشدي أباظة، والشحرورة صباح، في بيروت، حينما كان مع الشحرورة يصورون فيلم «إيدك عن مراتي»، كان هناك مشهد ترتدي فيه الشحرورة فستان زفاف، وتتزوج من رشدي، إلا أنهما اتخذا الأمر بشكل جدي.

أتصل رشدي أباظة بأخته التي كانت تعيش في منطقة «صيدا»، يخبرها بقدومه إلى المدينة، وأنها عليها أن تستدعي مأزون لأنه سيتزوج من صباح، ما أصابها بالصدمة، لأنه متزوج في الأصل من الفنانة سامية جمال، ورغم محاولات والده، وزوجته سامية جمال المستميته لمنعه من هذا الزواج، وتوسلات زوجته، إلا أنه أصر على الأمر.

دعابة انتهت بزواج

حقق رشدي أباظة مرده، وبالفعل أتم الزواج من الشحرورة، الأمر الذي كان بمثابة تحدي له، وحسب ما أوضحت «قسمت» أن الزواج بدأ بدعابة في لبنان، عندما حدثته صباح أنه لا يستطيع الزواج منها خوفًا من سامية جمال، فاصطحبها للمأذون.

أسرع زواج

صباح اليوم التالي لـ زواج الشحرورة صباح من رشدي أباظة، أتصل الدنجوان بشقيقته منيره، وأخبرها أنهما انفصلا ووقع الطلاب بينه وبين الفنانة اللبنانية في بيروت بعد 24 ساعة فقط، وهي الرواية التي تتناقض مع الإشاعات التي تشير إلى أن الزواج استمر إلى أسبوعين.

وحينما سئلت الفنانة الراحلة في حوار صحافي عن سبب طلبها الطلاق من رشدي أكّدت أن زواجهما كان مفاجأة للجميع.

كما أكدت صباح بلهجة جريئة منزوعة الخجل في ذات الحوار الصحفي أنها طلبت الطلاق صباحية ليلة دخلتها بسبب عدم صدق أباظة في موضوع انفصاله عن زوجته السابقة.