القيادي الإصلاحي العليمي يكشف عما دار بين أعضاء قيادة المجلس الرئاسي وولي عهد أبو ظبي في لقاء اليوم.. تفاصيل

وقال العليمي: كنا اليوم في مجلس القيادة الرئاسي في لقاء صريح وبناء وصادق مع سمو ولي عهد ابو ظبي الشيخ محمد بن زايد.

وتابع: تحتاج المرحلة الجديدة لهذا النوع من اللقاءات الجادة والشفافة التي تؤسس لعلاقات أفضل وأمتن بين البلدين وتصب كلياً لصالح الشعب اليمني واستعادة دولته واستقرار اوضاعه.

وتابع: دور الامارات في اليمن محوري، ولقاؤنا اليوم بسمو الشيخ محمد بن زايد وما تحدث به يستحق كل الشكر والثناء لأنه ينسجم مع تطلعات الشعب اليمني لدور اماراتي فاعل في تعزيز الوضع السياسي والأمن والاستقرار في اليمن وضرورة إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة ودعم الاقتصاد الوطني والتنمية.