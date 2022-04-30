شاهد .. بيحب الفلوس.. عندما أهان بليغ حمدي محمد عبده ولقنه درساً قاسياً..ما قاله عن طلال مداح صدم كل السعوديين !!

انت الان تتابع خبر بيحب الفلوس.. عندما أهان بليغ حمدي محمد عبده ولقنه درساً قاسياً..ما قاله عن طلال مداح صدم كل السعوديين !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/30 الساعة 08:40 مساءً | (عمار النجار)

ما لا يعرفه البعض أن الموسيقار الكبير بليغ حمدي كان قريباً ومستمعاً باستمتاع للأغنية السعودية، ففي حوار قديم أعده الفنان الراحل طلال مداح للتلفزيون السعودي، أبدى الموسيقار المصري الراحل إعجابه بالأغنية السعودية.

وقال بليغ حمدي خلال الحوار: "بدت الناس تحبها وتحس فيها، والطابع القومي بتاعها واضح ولها شخصية وأسلوبها وكلماتها واضحة، وهذا بيكون سبب انتشارها على نطاق أوسع".

وفي لقاء آخر، امتدح الملحن المصري بليغ حمدي الفن السعودي وقال انه وصل مرحلة جيدة من التطور واشار الى ما وصل اليه من انتشار كبير في العالم العربي وكيف اصبحت الاغاني والالحان السعوديه تردد على كل لسان.

وعند سؤاله عن رأيه في الفنانيين السعوديين قال أنهم في كفه وطلال مداح في كفة اخرى مشيراً إلى أن طلال مداح هو أفضل من غنى في السعودية وهو أجمل صوت عربي ويكفي تفاعله مع الكلمة واللحن.

وعند سؤاله عن الفنان محمد عبده قال إنه فنان ذكي ويمتلك صوتا وأداء جيدين إلا أنه استخدم ذكاءه في استغلال الفن للحصول على المادة حتى أنه في فترة من الفترات غنى للكسب فقط وأتمنى أن يراجع نفسه ليخدم الفن باخلاص.

وكان الفنان محمد عبد أثار حالة من الجدل عقب حلوله ضيفاً على برنامج «مراحل» مع الإعلامي علي العلياني والمُذاع عبر فضائية “sbc”، وخلال اللقاء وصف محمد عبده لحن أغنية الفنان الراحل طلال مداح «وطني الحبيب» بالمسروق، لافتاً إلى أن الفنانين الراحلين لم يتركا إرثاً وطنياً.

واستعاد فنان العرب ذكرياته مع أغنية «مقادير» ورفضها، وصرح أنه تعرض لمؤامرة في إحدى مناسبات الزواج التي أحياها مع طلال مداح، دفعت بالحضور للمغادرة قبل أن يغني بعدما انتهى طلال مداح من وصلته.

وانتقد الكاتب والأكاديمي السعودي تركي الحمد تصريحات محمد عبده وكتب عبر حسابه على «تويتر»: «طلال مداح، رحمه الله، كان فناناً كله مشاعر وأحاسيس، يغني بقلبه وروحه قبل صوته، وأبوبكر سالم، رحمه الله، كان فنان نخبة في كلماته وألحانه وأدائه، وليس كل واحد ينسجم معه».

وتابع الحمد: «كان بإمكان فناننا القدير محمد عبده أن يترحم عليهما، ويمتنع عن الخوض في سيرتهما تقديراً لهما وكفى».

وقال الصحفي السعودي محمد الشيخ عبر حسابه على «تويتر»: «إن كان لحن «وطني الحبيب» مسروقاً بالفعل كما ادّعى محمد عبده، فشكراً لذاك «السارق» الوطني الشريف الذي بفضل سرقته الذكية ألبس تلك القصيدة أجمل لحن، وزينها بأعذب صوت ليقدم للوطن تلك الأغنية الوطنية الخالدة التي لم تخلد مثلها أغنية حتى سكنت في وجدان كل السعوديين».

وكتب الصحفي السعودي علي مكي: «لا أحد يختلف على محمد عبده كفنان وكأحد الأساتذة الكِبار للأغنية العربية، لكنه، بمثل هذا الرأي، بغضّ النظر عن صحته أو دوافعه، يكون مستحقاً وبجدارة للقب «ناقد الجُثث».

وانتقد أيضاً الكاتب والصحفي الإماراتي صالح الجسمي تصريحات الفنان محمد عبده، وكتب عبر حسابه على «تويتر» أنه استغرب كثيراً من تلك التصريحات، وقال إنها ناقضت أقواله وأفعاله سابقاً، والتي ظهرت في أكثر من مُناسبة وهو يمدح ويشكر ويُشيد خصوصاً بأبي أصيل (طلال مداح) ويصفه بأستاذي.

ورغم الهجوم على «فنان العرب» فإن فريقاً آخر تضامن معه، معتبرين أنه لم يسئ للفنان طلال مداح بل عبر فقط عن رأيه.