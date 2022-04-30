شاهد .. إسعاد يونس.. تزوجت ملياردير شهير وهددت عادل إمام ولم يجرؤ أحد أن يفعل ما فعلته بالزعيم .. أسرار مخفية تُكشف لأول مرة !

انت الان تتابع خبر إسعاد يونس.. تزوجت ملياردير شهير وهددت عادل إمام ولم يجرؤ أحد أن يفعل ما فعلته بالزعيم .. أسرار مخفية تُكشف لأول مرة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/30 الساعة 04:40 مساءً | (عمار النجار)

«صاحبة السعادة»، لقبها أما إسعاد يونس فهو اسمها، هي فنانة متعددة المواهب، ممثلة وإذاعية وكاتبة ومنتجة وتغني أحيانا.

وُلدت إسعاد حامد جمال الدين يونس، الشهيرة بإسعاد يونس في القاهرة في 12 إبريل، لأب يعمل طيار حربي، وأحد رجال الثورة الأحرار، وكان تلميذا للكاتب إحسان عبد القدوس، وصحفيا في مؤسسة "روزاليوسف" وكان له تأثير كبير عليها، ولأم قاهرية ذو أصول تركية وإيطالية، تدعى كوكب محمد صادق الأورفللي، والتي توفيت في إبريل 2002.

وأسمتها والدتها "إسعاد"، حتى يلتصق اسمها باسم والدها فتكون إسعاد حامد، لعلّه يسعد ويُنهي رحلة سفره لإنجلترا وقت ولادتها علي خير وأن يعود سالما.

ولإسعاد يونس شقيقتان معروفتان بالعالم الفني، وهما المغنية الشهيرة إيمان يونس، وراقصة الباليه الشهيرة دكتورة أحلام يونس.

تخرّجت إسعاد يونس في معهد الإرشاد السياحي في 1972. وعقب تخرّجها مباشرة، عملت كمذيعة في فندق "شيراتون" القاهرة، وكانت تقدّم الحفلات، وعروض الأزياء، والبرنامج الليلي لقسم المبيعات.

واقتحمت إسعاد يونس مجال التمثيل في فترة السبعينيات، من خلال أدوار صغيرة في عدد من الأعمال الفنية، ومنها أفلام "جريمة لم تكتمل"، و"أنا وابنتي والحب"، و"انتهى الحب"، و"الملكة وأنا"، و"المرايات"، و"دعاء المظلومين"، و"ميعاد مع سوسوط، ومسلسلات "الدنيا لما تلف"، و"أصل الحكاية كدبة"، و"رحلة في عالم مجنون".

حياتها الشخصية

تزوجت إسعاد يونس من الفنان الراحل نبيل الهجرسي أثناء عملهم في فيلم الملكة وأنا وأنجبت منه إبنتها نورهان لكن زواجهما لم يدم طويلا وحدث الأنفصال لتتزوج فيما بعد من الملياردير الأردني علاء محمود الخواجة ويحمل الجنسية البريطانية وأنجبت منه ابنها عمر متزوج ويعيش بلندن تزوج عليها علاء الخواجة من الفنانة شريهان وأنجب منها ابنتيها لؤلؤة ، وتالية القران.

أسئست إسعاد يونس مع زوجها علاء الخواجة الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السيتمائي والتي تحتكر أكثر من ثلثي إنتاج السينما المصرية وأصبحت رئيس مجلس إدارة الشركة مما ابعدها عن مجال التمثيل وتفرغت تماما لأعمال شركتها في عام 2004.

بزواج إسعاد يونس من علاء الخواجة، أصبحت واحدة من أكبر أباطرة سوق السينما في مصر، لدرجة أنها وقفت في 2004، في وجه "الزعيم" الفنان عادل إمام، وهددت بعدم عرض فيلمه "عريس من جهة أمنية" في موعده بالسينمات، وهو الأمر الذي لم يجرؤ أن يفعله أحد مع عادل إمام من قبل، خصوصا وأن أفلامه في ذلك الوقت كانت تحقق ملايين الجنيهات.