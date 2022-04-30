شاهد .. وأخيرًا..الكشف عن المؤامرة ضد نجم الأكشن فان دام و التي جعلته يحذف منشورات رامز جلال !! (صورة)

انت الان تتابع خبر وأخيرًا..الكشف عن المؤامرة ضد نجم الأكشن فان دام و التي جعلته يحذف منشورات رامز جلال !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/30 الساعة 03:40 مساءً | (عمار النجار)

بعد طول انتظارٍ وتخميناتٍ كثيرةٍ، نشر مدير أعمال الممثل والنجم العالمي جان كلود فان دام، ما حصل وما أدّى إلى حذف منشورات رامز جلال وبرنامجه من صفحة الأوّل.

في التفاصيل، خرج ​وليد التلباني​ وهو مدير أعمال فان دام عن صمته وقرر توضيح ملابسات الموضوع، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، وكتب في منشوره:”صباح الخير، عشان أنهي موجة التساؤلات (والتخمينات الغير صحيحة) بسبب حذف ڨان دام مواد رامز موفي ستار من على فيسبوك الفترة السابقة: –

بإختصار… مفيش أي خلاف حصل بين Van Damme & Ramez ولا MBC ولا بسبب نسبة المشاهدات ولا بسبب ماديات ومفيش أي خلاف حصل من أصله! كل ما هنالك ان “شخص ما” ما بيفهمش في شغل السوشيال ميديا أقنع حد من إدارة أعمال ڨان دام انه يحذف مؤقتاً المواد الخاصه بالبرنامج (لأغراض شخصية) ولكن الحمد لله بعد ما أنا تدخلت و ڨـان دام شاف نسبة نجاح البرنامج ومدى حب جمهور الشرق الأوسط له، رجعت الأمور لطبيعتها.”