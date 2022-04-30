شاهد .. الحكومة الأردنية تصدر تحذير هام لكل الأردنيين : سنلجأ إلى هذا القرار في هذه الحالة !! (تفاصيل مثيرة)

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/30 الساعة 03:10 مساءً | (عمار النجار)

أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان جاهزية كوادرها المزودة بالمعدات اللازمة للتعامل مع الظروف الجوية كافة؛ ومعالجة الملاحظات بمختلف محافظات المملكة، مشيرةً إلى أن كوادرها العاملة في الميدان تجري وبشكل مستمر جولات ميدانية تفقدية؛ لضمان ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأشارت الوزارة إلى أنه يتم التنسيق بشكل دائم ومستمر مع شركاء الوزارة للعمل على حل ومعالجة الملاحظات كافة للحفاظ على ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين.



ونوهت إلى أنه سيتم قطع الحركة المرورية في أي طريق بحال تدني مدى الرؤية الأفقية عليه حفاظًا على سلامة المواطنين سالكي الطرق بشكل احترازي ومؤقت، حسب تقييم كوادرها العاملة في الميدان بالتنسيق مع الشركاء في مديرية الأمن العام.