شاهد .. الجمارك الكويتية تشتبه في حاوية قادمة من دولة خليجية.. وبعد تفتيشها كانت المفاجأة الذي يشيب لها الرأس ! (فيديو)

انت الان تتابع خبر الجمارك الكويتية تشتبه في حاوية قادمة من دولة خليجية.. وبعد تفتيشها كانت المفاجأة الذي يشيب لها الرأس ! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/30 الساعة 02:10 مساءً | (عمار النجار)

تمكّنت الجمارك الكويتية في ميناء الشويخ من إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من الخمور تُقدّر بـ 14720 زجاجة خمر إلى البلاد.

وفي التفاصيل وفقا لـ"الراي" الكويتية، فإن رجال جمارك الشمالية، بميناء الشويخ، اشتبهوا في حاوية قادمة من إحدى الدول الخليجية تحتوي على بضاعة عبارة عن أوانٍ منزلية.



وتم رصد الحاوية ومراقبتها وتفتيشها ، ما أسفر عن العثور على مشروبات كحولية تُقدرّ بما يقارب 1240كرتوناً، تحتوي على 14720 زجاجة خمر، وبناء عليه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.