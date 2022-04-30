شاهد .. حسن الرداد يكشف أخيراً ماحصل لزوجته إيمي سمير غانم بالتفصيل بعد وفاة والديها ويبكي قلوب كل محبيها !!

انت الان تتابع خبر حسن الرداد يكشف أخيراً ماحصل لزوجته إيمي سمير غانم بالتفصيل بعد وفاة والديها ويبكي قلوب كل محبيها !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/30 الساعة 01:40 مساءً | (عمار النجار)

تحدث الفنان حسن الرداد عن مشاركته في السباق الرمضاني بمسلسل بابلو، والذي يخرجه محمد عبد الرحمن حماقي.

وقال الرداد إنه يحترم الأسرة العربية في أعماله التي يقدمها، بالإضافة إلى استهدافه قضية معينة مؤثرة، ولكن الخطأ أن يتم التأثير في الجمهور بشكل سلبي يضر أفكارهم.

وأضاف أن العالم حاليا أصبح متفتحا للغاية، والجمهور يتابع الفنانين سواء العالميين أو المحليين بشكل مستمر عن طريق السوشال ميديا؛ وذلك زاد من قربهم لبعضهم.

كما كشف حسن الرداد، كواليس تسلمه جائزة الفنان رشدي أباظة في أحد المهرجانات السينمائية، مشيرا إلى أن ابنة شقيقة الفنان الراحل هي من اختارته لتسلم هذه الجائزة.

وأما عن تقديمه للسيرة الذاتية للفنان رشدي أباظة، فقال حسن الرداد إنه من الصعب أن يقدم أحد تلك الشخصية؛ لأن الراحل كان يتميز بخفة ظل مختلفة وكاريزما ورجولة لا توجد عند أحد حاليا.

كما طمأن الفنان حسن الرداد جمهور زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، على حالتها النفسية بعد رحيل والديها، فقال إن تلك الفترة صعبة عليها ولكنها تتأقلم.

واختتم حسن الرداد حديثه مع قائلا إنه يحضر للعودة بفيلم سينمائي مع زوجته إيمي سمير غانم قريبا بعد غيابهما معا فنيا لمدة 4 سنوات.