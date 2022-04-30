شاهد .. الفنان ماجد المهندس يدخل بقصة حب مع عارضة أزياء عالمية.. والجمهور مصدوم ! (فيديو)

انت الان تتابع خبر الفنان ماجد المهندس يدخل بقصة حب مع عارضة أزياء عالمية.. والجمهور مصدوم ! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/30 الساعة 01:10 مساءً | (عمار النجار)

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنان العراقي ​ماجد المهندس​ مع عارضة الأزياء العالمية ​إيرينا شايك​.



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وبدا الثنائي وكأنهما يعيشان قصة حب برومانسية عالية، وبدى ماجد المنهندس وهو يؤدي لها إحدى أغنياتها.

ويبدو أن مقطع الفيديو هذا من فيديو كليب جديد لـ متجد المهندس، لأغنية تحمل عنوان "وعرفتك" باللهجة المصرية، من كلمات تركي آل الشيخ وألحان وليد سعد.



وكانت إيرينا قد شاركت الجمهور صورة عبر خاصية القصص القصيرة، وعلقت: "رحلة الى الإمارات العربية المتحدة لمدة 24 ساعة"، لكن دون الكشف عن تفاصيل.