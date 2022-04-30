شاهد .. محمد عبده احتضن أصالة وقبلها ليكيد زوجها فائق حسن .. لكن المفاجأة الغير متوقعة في رد فعل الأخير.. ماذا فعل؟

انت الان تتابع خبر محمد عبده احتضن أصالة وقبلها ليكيد زوجها فائق حسن .. لكن المفاجأة الغير متوقعة في رد فعل الأخير.. ماذا فعل؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/30 الساعة 12:10 مساءً | (عمار النجار)

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول فيديو للقاء المطربة أصالة بالفنان محمد عبده، على هامش مشاركتهما في إحياء احتفالية زعيم آسيا بموسم الرياض في نوفمبر الماضي.

وقام محمد عبده باحتضان أصالة، وتبادل القبلات معها وبعدها قام بإشارة كيدية بيده لزوجها الشاعر العراقي فائق حسن، الذي انضم إليهما بعد ذلك في صورة جماعية وهو يبتسم من حركة فنان العرب.

من جانب آخر، أثار الفنان السعودي، محمد عبده، جدلا بتصريحاته حول زميليه الراحلين، طلال مداح وأبو بكر سالم، إذ اعتبر أنهما لم يصنعا لنفسيهما "إرثا وطنيا" في الفن، وذلك خلال ظهوره في برنامج تلفزيوني.

وقال محمد عبده أثناء ظهوره في برنامج "مراحل" مع الإعلامي السعودي علي العلياني: "(طلال مداح وأبوبكر سالم) تركا إرثا غزليا لكن الإرث الوطني هو الذي يبقى، عد ماذا لديهما من الأغاني الوطنية"، حسب قوله.

وأضاف الفنان تعليقا على أغنية "يا بلادي واصلي" ضاحكا: "هذا وكأنها لشخص يدفع سيارة معطلة... هذا ليس الوطن"، حسب قوله.

وفي تعقيب على أغنية "وطني الحبيب"، قال عبده: (اغنية وطني الحبيب) مسروقة"، ودلل على ذلك بمقارنتها مع أغنية أخرى، وأضاف: "الفنان يجب أن يعطي أحسن ما لديه لوطنه"، وتابع: "أنا أتحدث كناقد وكشخص عاش معهما المرحلة تلك وكنت أقول ذلك أمامهما"، حسب تعبيره.

وأثارت هذه التصريحات ردود فعل واسعة على موقع تويتر، إذ كتب الأكاديمي السعودي تركي الحمد تغريدة قال فيها: " طلال مداح، رحمه الله، كان فنانا كله مشاعر وأحاسيس، يغني بقلبه وروحه قبل صوته، وابوبكر سالم، رحمه الله، كان فنان نخبة في كلماته والحانه واداءه، وليس كل أحد ينسجم معه. كان بإمكان فناننا القدير محمد عبده أن يترحم عليهما، ويمتنع عن الخوض في سيرتهما تقديرا لهما وكفى.."، حسب قوله.