شاهد .. تعرف على الفنان الشهير الذي تزوجته ميرفت أمين وطغى بوسامته على حسين فهمي.. لن تتوقع من هو ؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر تعرف على الفنان الشهير الذي تزوجته ميرفت أمين وطغى بوسامته على حسين فهمي.. لن تتوقع من هو ؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/30 الساعة 11:40 صباحاً | (عمار النجار)

من أشهر أزواج الفنانة ميرفت أمين كان عازف الجيتار الشهير عمر خورشيد وكان لهذا الزواج قصة.

زواج عمر خورشيد وميرفت أمين جاء بعد انفصال الأول عن أمينة السبكي، عام 1972.

وكان زواجه من ميرفت أمين في نفس العام ولكن زواجهما لم يدم سوى عام واحد فقط.

عد انفصالهما عادا إلى حياتهما الزوجية بعد مضي مائة ساعة فقط على الانفصال.

وعلق عمر خورشيد على ذلك في حوار لمجلة الكواكب عام 1973.

وقال: استأنفنا حياتنا الزوجية بهدف تهدئة الخواطر، والأعصاب حتى يستطيع كل منا أن يحدد موقفه تجاه الأخر.

ميرفت وعمر لم يستأنفا حياتهما الزوجية، وسافر عمر إلى بيروت للعمل في فيلم جيتار الحب.

ظل خورشيد في بيروت، لمدة شهرين، وهي مهلة كافية للتفكير من بعيد دون أية مؤثرات.

يقول عمر خورشيد: وصلنا إلى نتيجة وهي استحالة استمرار الزواج.

وتابع: أصبح الانفصال من مصلحتنا حتى تظل صداقتنا، لأن عودتنا مرة أخرى كانت ستزيد الأمر سوءًا.

وتزوجت ميرفت بعده بحسين فهمي، لكن يظل عمر خورشيد بنظر كثير من الجمهور هو أوسم زوج ارتبطت به ميرفت أمين.

واستكمل خورشيد حديثه: ربما نفقد صداقتنا بعد أن خسرنا حياتنا الزوجية وهذا ما لا أريده.

عازف الجيتار الشهير، ذكر أن أركان نجاح الحياة الزوجية لم تكتمل، ولا أمل في اكتماله.

وأوضح أن أهم ركن لإنجاح الزواج هو رعاية الزوجين لبعضهما البعض، ولم يوجد ذلك في حياتنا.

وكشف عن السبب قائلا: لقاءنا كان عابرًا لانشغال كل منا في عمله.

وتابع: الإنسان عندما يكون مرهقًا من العمل ويعود إلى بيته يصبح من حقه أن يجد أحدًا في البيت، وهذا لم يتوفر لكلينا.

كما ذكر أنه لم يطلب من ميرفت أمين أن تقلل من عملها أو تبتعد عن الأضواء.

وبين السبب بأنها كانت في وقت يزدهر فيه اسمها ويلمع ويكبر، وكان يعتبر مثل هذا الطلب أنانية منه.

خورشيد أوضح أن استمرار الزواج الفني، يتوقف على طبيعة العمل الفني لكل من الزوجين.

وذكر أنه غالبًا ما يطغى النجاح والطموح على الحياة الزوجية في الحقل الفني.

ويعتبر عمر خورشيد من أشهر أزواج ميرفت أمين الى جانب الفنان حسين فهمي والمطرب السوري موفق بهجت

وكان خورشيد قد شارك بدور صغير فيلم أعظم طفل في العالم الذي قامت ببطولته ميرفت أمين مع رشدي أباظة.