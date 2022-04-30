شاهد .. أنكشف المخفي.. نجم طيور الجنة ’’عصومي‘‘ يستعد لدخول القفص الذهبي وزوجته المستقبلية نجمة مشهورة .. من تكون ؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر أنكشف المخفي.. نجم طيور الجنة ’’عصومي‘‘ يستعد لدخول القفص الذهبي وزوجته المستقبلية نجمة مشهورة .. من تكون ؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/30 الساعة 11:10 صباحاً | (عمار النجار) أفادت بعض المعلومات التي تناقلتها الصفحات الخاصة بفانز اليوتيوبر ونجم طيور الجنة ​المعتصم بالله مقداد​ المعروف بـ عصومي انه يستعد لدخول القفص الذهبي. وتابعت ان عصومي كان يرى أن "كراش الطفولة ​أمل قطامي​، نجمة قناة كراميش سابقاً هي شريكته المناسبة" مما جعل المتابعون يظنون انها العروس المحتملة الا ان الموضوع غير صحيح لان البعض افاد عن وجود مشكل بين أمل ووالدة عصومي وان تصريحه هذا صحيح لكنه قديم في الوقت نفس ولم يعد صحيح عن وجود اعجاب بين الثنائي على الرغم من ان الجمهور تحمس للموضوع.

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