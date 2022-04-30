شاهد .. هاندا أرتشيل تحرق قلب كرم بورسين بحبيبها الجديد وتوجه له صفعة غير متوقعة لم يكن ينتظرها !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر هاندا أرتشيل تحرق قلب كرم بورسين بحبيبها الجديد وتوجه له صفعة غير متوقعة لم يكن ينتظرها !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/30 الساعة 10:10 صباحاً | (عمار النجار)

يتواصل الحديث عن الممثلة التركية هاندا أرتشيل وعلاقاتها المثيرة للجدل، آخرها انتهاء علاقة الحب التي جمعتها بزميلها السابق الذي شاركها في مسلسل أنت أطرق بابي كرم بوسين، ويقال إنها تعيش حاليًا تجربة عاطفية جديدة.

وذكرت صحف تركية تهتم بأخبار المشاهير، أن هاندا أرتشيل تعيش علاقة حب مع الفنان كان يلدريم، وانتشرت هذه الشائعة أيضًا عند الجمهور على مواقع التواصل، وسط تبادل صور للثنائي.

ومع الحديث عن هذه العلاقة في الآونة الأخيرة، كان الجمهور يترقب تصريحا لنجمتهم المفضلة عن حقيقة هذه العلاقة، حتى خرجت عن صمتها بالرد على أحد الصحفيين، عندما وجه لها هذا التساؤل، لتقر له بوجود علقة مع كان يلدريم، وأضافت بأن ”كل شيء على ما يرام“.

ولم يترك الصحافي هاندا أرتشيل دون توجيه سؤال لها عن حبيبها السابق كرم بورسين، وإمكانية استمرار التواصل بينهما، لترد عليه: ”سؤال لا داعي له، هل ممكن هذا الشيء.. لا نتكلم عن هذه الاشياء لا داعي لذلك“.

وكانت الفنانة التركية قد تعرضت قبل الحديث عن علاقتها الجديدة، لشائعات زعمت وجود علاقة حب تربطها بأتاساي كامر صاحب دار المجوهرات، بعدما أصبحت الوجه الإعلاني لها عقب ظهورها مع كامر في عدد من الصور.

لكن أرتشيل ردت على تلك الشائعات وقتها، وأكدت أنها ما زالت عازبة، ولا صحة لما يتم تداوله، كما لا تربطها أي علاقة بأحد في الوقت الحالي؛ إذ إنها تركز على عملها.

وعلى صعيد العلاقات العاطفية للنجمة التركية، فقد كانت بطلة مسلسل ”أنت اطرق بابي“ قد عاشت قصة حبٍ مع زميلها في المسلسل كرم بورسين، إلا أنهما وفي السادس والعشرين من شهر فبراير الماضي انفصلا، بعد أن عاشا على مدار أكثر من عام بأجواء حب ورومانسية كانت حديث الجمهور.

وقامت هاندا بإلغاء متابعة كرم من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وحذفت صورهما، وذلك لتأكيد انتهاء العلاقة بينهما.

ومن المعروف أن قصة حب هاندا أرتشيل وكرم بورسين، بدأت مع انطلاق تصوير مسلسلهما ”أنت اطرق بابي“، حيث كانت هاندا وقتها مرتبطة بالفنان مراد دالكيليتش وتستعد للزواج منه، إلا أن الانسجام بين هاندا وكرم كان لافتا منذ الحلقات الأولى، الأمر الذي استفز دالكيليتش، وبعد مدة قصيرة أعلن انفصاله عن هاندا.