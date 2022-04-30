شاهد .. الفنانة الشابة حلا الترك أهانت والدتها أمام الملأ في رمضان فكان الرد قاسياً جداً ولم تتوقعة !!

انت الان تتابع خبر الفنانة الشابة حلا الترك أهانت والدتها أمام الملأ في رمضان فكان الرد قاسياً جداً ولم تتوقعة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/30 الساعة 09:10 صباحاً | (عمار النجار)

لم يرُق للعديد من المتابعين تصرف النجمة البحرينية الشابة حلا ترك تجاه والدتها منى السابر، بعدما وجهت لها الأخيرة التهنئة بمناسبة طرح إعلانها الجديد لشركة زين.

وكانت منى السابر قد هنأت ابنتها على غرار العديد من المشاهير والمتابعين بمناسبة هذا الإعلان الجديد، رغم الخلافات التي حصلت بينهما، إلا أن حلا ردّت على بعض المتفاعلين باستثناء والدتها، ليتضح للجمهور أن الخلافات ما زالت قائمة.

وتمنى بعض المتابعين من حلا لو أنها جاملت والدتها أمام الجمهور، كون الأخيرة قدمت لها التهنئة، مشيرين إلى أنه مهما كان هناك خلاف بين الأم وابنتها، فإن ذلك لا يعني انعدام المجاملة، من قبل البنت تجاه والدتها، مشيدين بتصرف الأم وتهنئتها لحلا الترك عندما كتبت لها :“موفقة يا بنيتي حبيبتي“.

وكان من أبرز المتفاعلين مع الإعلان الجديد لشركة زين، الإعلامية السعودية لجين عمران، والفنانة ليلى عبدالله، إضافة إلى مئات المعلقين، فردت حلا الترك على بعضهم من خلال التعليقات أو الاستعانة بإيموجي القلب الأحمر. وقدمت حلا الترك مقاطع غنائية في الإعلان برفقة عدد من المشاهير، كما أطلت بلوحات راقصة وملابس تراثية ، وعلقت على الفيديو قائلة :“اهلاً اهلاً مرحبتين..بمن كان عمره سنتين..و كبر على الكرسي مع زين ..أبي رايكم بالإعلان“.

ولم يكن هذا الفيديو الإعلاني الوحيد الذي شاركت فيه حلا الترك في رمضان الحالي، حيث قدمت أغنية إعلان زين بعنوان ”مكتوبة علينا مكتوبة“ بمشاركة الفنانة اللبنانية نادين نجيم، حيث شكّل حضور الأخيرة تأثيرا قويا بين الجمهور، لاسيّما أنها عوضت بظهورها في الإعلان الغنائي، غيابها عن المارثون الرمضاني لهذا العام