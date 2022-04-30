شاهد .. سألوا النجمة سهير رمزي عن المسلسل الذي تتابعه في رمضان؟ فأختارت واحد فوراً ودون تردد .. لن تتوقعوا ماهو!

انت الان تتابع خبر سألوا النجمة سهير رمزي عن المسلسل الذي تتابعه في رمضان؟ فأختارت واحد فوراً ودون تردد .. لن تتوقعوا ماهو! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/30 الساعة 08:40 صباحاً | (عمار النجار)

قالت النجمة المصرية سهير رمزي، أنها تابعت مسلسلا وحيدا في دراما رمضان الجاري وهو بطلوع الروح.

وأوضحت أن المسلسل جذبها بسبب آداء الممثلين ومخرجته كاملة أبو ذكرى؛ إذ وصفت منة شلبي بالرائعة وإلهام شاهين بالمتمكنة التي جسدت دورا ”فوق الخيال“، إضافة إلى أن أحمد السعدني كان مفاجأة بالنسبة لها.

تجدر الإشارة إلى أن "بطلوع الروح" أثار الجدل منذ عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان، حيث تدور أحداث المسلسل حول سيدة مصرية تذهب مضطرة إلى مدينة الرقة السورية مع أسرتها، لتواجه مخاطر العيش مع التنظيم الإرهابي، وسط محاولاتها للفرار من الأهوال.

مسلسل بطلوع الروح بطولة المسلسل النجمة منة شلبي، إلهام شاهين، أحمد السعدني، وتأليف محمد هشام عبية ومن إخراج كاملة أبو ذكري.