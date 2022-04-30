شاهد .. لن تصدق كم عرض تركي آل الشيخ على نيكولاس كيدج للمشاركة في رامز موڤي ستار بدلاً من فاندام ورفض.. الرقم غير متوقع وضخم للغاية !!

انت الان تتابع خبر لن تصدق كم عرض تركي آل الشيخ على نيكولاس كيدج للمشاركة في رامز موڤي ستار بدلاً من فاندام ورفض.. الرقم غير متوقع وضخم للغاية !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/30 الساعة 07:40 صباحاً | (عمار النجار)

رغم كل الاغراءات رفض النجم الأمريكي نيكولاس كيدج المشاركة مع رامز جلال في برنامج مقالبه الجديد رامز موفي ستار.

وكشفت مصادر فنية أن رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ عرض على النجم الأمريكي 6 مليون دولار مقابل المشاركة في البرنامج الا أن الأخير رفض.

وأوضحت المصادر أن النجم الأمريكي رفض الفكرة تماماً رغم المغريات المالية.

كما تم التفاوض مع أرنولد شوارزنيغر والذي اعتذر عن المشاركة حتى وقع الاختيار على جان كلود فاندام الذي تم إبرام اتفاق رسمي معه و حصل على أجره قبل أن يقف أمام الكاميرا.

وعقب رفضه تم الاتفاق مع النجم جون كلود فاندام مقابل 200 ألف دولار في اليوم الواحد من البرنامج الذي استغرق تصويره 13 يوماً.

وتدور فكرة برنامج رامز جلال هذا العام حول استضافة مجموعة من مشاهير الفن والرياضة، بعد خداعهم بتصوير إعلان أو مشهد في فيلم.