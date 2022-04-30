شاهد .. أحمد مكي وجه صفعة قاسية لـ’’دنيا سمير غانم‘‘ ورد فعل مفاجئ من الأخيرة صدم كل الوسط الفني !!

انت الان تتابع خبر أحمد مكي وجه صفعة قاسية لـ’’دنيا سمير غانم‘‘ ورد فعل مفاجئ من الأخيرة صدم كل الوسط الفني !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/30 الساعة 06:10 صباحاً | (عمار النجار)

وجه الفنان أحمد مكي صفعة قوية للفنانة دنيا سمير غانم بعد رفضها المشاركة في مسلسل الكبير أوي 6.

واكتشف مكي الفنانة الشابة رحمة أحمد وقدمها في الجزء السادس من المسلسل حيث ظهرت في دور "مربوحة"، زوجة الكبير الجديدة ونجحت في خطف الأنظار، بعد تألقها في دورها في مسلسل "الكبير أوي" الجزء 6،

وعلى الرغم من خفة دم مربوحة وتألقها في الدور، لكن نشطاء مواقع الواصل أظهروا تعاطفا مع زوجة "الكبير" السابقة في المسلسل "هدية" والتي كانت تقوم بدورها في الأجزاء السابقة النجمة دنيا سمير غانم.

مصراوي تواصل مع الدكتورة إيمان عبد الله، استشاري علم النفس والعلاج الأسري، لتكشف لماذا يتعاطف المصريون مع "هدية" رغم خفة دم "مربوحة"؟.

تقول إيمان عبد الله: "الناس متعاطفة مع دنيا سمير غانم أو هدية، لأن المشاهد لا يفرق بين التمثيل وشخصية الفرد المؤدي للدور في العمل الدرامي، في الواقع، كما أن دنيا مرحة وجميلة، إضافة إلى تعرضها لظروف صعب بفقدان الأب والأم، ما زاد من التعاطف معها".

وتضيف استشاري علم النفس: "المشاهد اعتاد على وجود دنيا في دور "هدية" لسنوات وبالتي غيابها أثر رغم وجود بديل قوي وجميل ومرح، لكن العمل المميز دائما معلق عند المشاهد لذلك تم ربط "دنيا" بـ"الكبير أوي"، إضافة إلى أن شخصية دنيا الحقيقية مميزة، بالتالي تأثيرها قوي على المشاهد".

وواصلت: "كما أن دنيا شخصيتها مرحة، ولديها أساليب ابتكارية في التمثيل حتى استطاعت خطف قلوب المشاهدين، وانسجموا مع دور "هدية"، حيث رسخت صورتها في العقل الباطن للمشاهد، وبالتالي تحتاج فترات حتى ينساها الجمهور في دور هدية ويتقبل الوجه الجديد "مربوحة".

من جهتها أكدت الفنانة دنيا سمير غانم أن الفنانة رحمة أحمد فنانة متميزة واستطاعت أن تثبت نفسها من اول عمل درامي ضخم.