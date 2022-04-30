شاهد .. تجاوزت حدود و قواعد الأدب.. ما فعلته الفنانة الإماراتية أحلام على خشبة المسرح جعل جمهورها مصدوم !!

انت الان تتابع خبر تجاوزت حدود و قواعد الأدب.. ما فعلته الفنانة الإماراتية أحلام على خشبة المسرح جعل جمهورها مصدوم !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/30 الساعة 05:40 صباحاً | (عمار النجار)

هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي، المطربة الإماراتية أحلام بعد قيامها بتصرف مفاجئ أثناء حضورها مؤخراً حفل جائزة الموركس دور الفنية في دبي.

وظهرت أحلام في فيديو متداول وهي تنفعل على إحدي المعجبين خلال تواجدها في الحفل، حيث أراد بعض المعجبين التقاط صورة تذكارية معها، لكنها انفعلت قائلة: "بعدوا الشباب عني".

وحضرت أحلام الحفل أثناء استلام جائزتها برفقة زوجها والتقطا سويا مجموعة صور تذكارية، كما كان لها لقاء حار وغناق جمعها بالمطربة بلقيس.

كما وجهت رسالة لجمهورها في مقطع فيديو آخر قائلة: "بحبكم .. كل عام وأنتم بخير".

وأعلنت "الموركس دور" فوز أحلام بجائزة أفضل نجمة غنائية وأفضل ألبوم غنائي للعام عن أغنية "حزين".