شاهد .. طلبوا من نجم الأكشن فان دام رأيه الصريح في ’’بيج رامي‘‘ فأجاب دون تردد و بجرأة غير مبسوقة !

انت الان تتابع خبر طلبوا من نجم الأكشن فان دام رأيه الصريح في ’’بيج رامي‘‘ فأجاب دون تردد و بجرأة غير مبسوقة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/30 الساعة 05:10 صباحاً | (عمار النجار)

تصدر النجم العالمي جان كلو فان دام حديثت مواقع التواصل بعد سخرية النجم أحمد مكي منه في مسلسل الكبير أوي 6، بسبب مشاركته في برنامج رامز جلال.

وفوجئ الجميع بمشاركة فاندام في مسلسل المقالب رامز موفي ستار، وهو ما فجر ضجة كبرى.

وفي وقت سابق عبر النجم العالمي فان دام، عن سعادته بتتويج المصري بيج رامي بلقب مستر أولمبيا وذلك من خلال رسالة صوتية وهي الرسالة التي أرسلها فان دام لمدير أعماله وليد التلباني، يبدي فيها إعجابه ببيج رامي بعد فوزه بلقب مستر أولمبيا، حيث وصف فان دام رامي بأنه يشبه الرجل الأخضر الشهير في أفلام مارفيل وأنه يتمتع ببنية عضلية رائعة.

وفي السياق ذاته قام فان دام بتهنئة بيج رامي علي صفحة البطل المصري حيث كتب له تهنئة بمناسبة الفوز مؤكدًا أنه يستحقها واصفًا رامي بالأخ.

وعبر لاعب كمال الأجسام المصرى رامي السبيعي "بيج رامى"، عن سعادته بلقبه التاريخى بعد تتويجه بلقب بطولة مستر أولمبيا 2020، أحد أكبر وأشهر الألعاب فى كمال الأجسام، والذي يسجل بالتاريخ كأول لاعب مصرى يفوز بها، حيث نشر فيديو خلال لحظة تتويجه عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :" هذا النصر لنا".