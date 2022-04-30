شاهد .. تحذير هام لكل الأردنيين.. منخفض جوي صادم ومُرعب يؤثر على الأردن في هذه الوقت !! (تفاصيل)

انت الان تتابع خبر تحذير هام لكل الأردنيين.. منخفض جوي صادم ومُرعب يؤثر على الأردن في هذه الوقت !! (تفاصيل) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/30 الساعة 04:40 صباحاً | (عمار النجار)

قال موقع طقس العرب أنه من المتوقع ان تتأثر المملكة بالمُنخفض الخماسيني يوم السبت _ بمشيئة الله سبحانه وتعالى _ لذا يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من مُعدلاتها بعِدة درجات مئوية، وتسود احوال جوية خماسينية بحيث يكون الطقس حاراً نسبياً إلى حاراً في اغلب مناطق المملكة ومُغبراً بنسب مُتفاوتة، بينما يصبح الطقس شديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت، وتظهر السُحب على ارتفاعات مُتوسطة وعالية فوق بعض المناطق الشرقية.



لكن إعتباراً من ساعات العصر والمساء تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي والمُتسارع وخاصة في المناطق الغربية من المملكة.





كتلة هوائية مُعتدلة الحرارة تؤثر على المناطق الغربية الأحد





تتأثر المناطق الغربية من المملكة على وجه التحديد يوم الأحد بكتلة هوائية بحرية مُعتدلة الحرارة، وبحسب الخرائط الجوية في مركز طقس العرب يطرأ انخفاض كبير على درجات الحرارة الأحد لتكون حول مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس مائلاً للبرودة صباحاً مع ظهور الغيوم المُنخفضة شمال المملكة، ويتحول تدريجيًا فترتي الظهر والعصر إلى ربيعي مُعتدل الحرارة في العديد من المناطق حيث تكون درجات الحرارة العُظمى عشرينية في المدن الرئيسية، بينما يكون حاراً نسبياً في الأغوار واجزاء من البادية وتكون درجات الحرارة حول الثلاثينيات مئوية.