شاهد .. فتاة سعودية شديدة الجمال تشارك في مسابقة ملكة جمال إيطاليا.. وتخطف أنظار الكل بجمالها الشديد !! (صورة)

انت الان تتابع خبر فتاة سعودية شديدة الجمال تشارك في مسابقة ملكة جمال إيطاليا.. وتخطف أنظار الكل بجمالها الشديد !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/30 الساعة 04:10 صباحاً | (عمار النجار)

ضجت وسائل الإعلام بأنباء تفيد بوصول فتاة سعودية الأصل تدعى رهف إلى المرحلة النهائية من مسابقة ملكة جمال إيطاليا، لتكون بذلك أول فتاة سعودية تشارك في المسابقة وتصل إلى هذه المرحلة.

وجذبت رهف لجنة التحكيم بجمالها الطبيعي ورشاقتها فتمتلك الفتاة سعودية الأصل قوام طويل ممشوق فضلاً عن عفويتها وجاذبيتها الواضحة التي ورثتها من أصولها العربية.

تنافست رهف الفتاة التي شاركت في مسابقة ملكة جمال إيطاليا كأول فتاة سعودية الأصل تشارك في هذه المسابقة.

وتنافس رهف عى اللقب إلى جانب مشتركات أخريات فاستطاعت رهف أن تصل إلى نهائيات المسابقة ضمن المشتركات الـ 10 الأوائل وهو ما دفع عدد كبير من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي لتداول الخبر معبرين عن فرحتهم بالفتاة العربية التي وصلت لهذه المرحلة في مسابق ملكة جمال إيطاليا، وخاصة الجمهور السعودي الذي عبر عدد كبير منه عن سعادته وفخره بها كونها سفيرة للجمال ​السعودية​ خصوصا وللمرأة العربية عموماً.