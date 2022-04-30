شاهد .. وكيل أعمال نجم الأكشن ’’فاندام‘‘ يصدم الكل ويكشف سبب حذف صور برنامج رامز موفي ستار .. ستنصدم !!

انت الان تتابع خبر وكيل أعمال نجم الأكشن ’’فاندام‘‘ يصدم الكل ويكشف سبب حذف صور برنامج رامز موفي ستار .. ستنصدم !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/30 الساعة 03:40 صباحاً | (عمار النجار)

قام النجم العالمي فان دام بإثارة الجدل في الايام الماضية وذلك بعد أن قام بحذف الصور التي تجمعه بالفنان المصري رامز جلال، والتي جمعتهما في برنامج رامز موفي ستار.

وبعد طول انتظارٍ وتخميناتٍ كثيرةٍ، نشر مدير أعمال الممثل والنجم العالمي جان كلود فان دام، ما حصل وما أدّى إلى حذف منشورات رامز جلال وبرنامجه من صفحة الأوّل.

خرج ​وليد التلباني​ وهو مدير أعمال فان دام عن صمته وقرر توضيح ملابسات الموضوع، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، وكتب في منشوره:”صباح الخير، عشان أنهي موجة التساؤلات (والتخمينات الغير صحيحة).

وتابع: بإختصار… مفيش أي خلاف حصل بين Van Damme & Ramez ولا MBC ولا بسبب نسبة المشاهدات ولا بسبب ماديات ومفيش أي خلاف حصل من أصله! كل ما هنالك ان “شخص ما” ما بيفهمش في شغل السوشيال ميديا أقنع حد من إدارة أعمال ڨان دام انه يحذف مؤقتاً المواد الخاصه بالبرنامج (لأغراض شخصية) ولكن الحمد لله بعد ما أنا تدخلت و ڨـان دام شاف نسبة نجاح البرنامج ومدى حب جمهور الشرق الأوسط له، رجعت الأمور لطبيعتها”.



يُذكر أن برنامج «رامز موفي ستار» قد تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، ويُشارك فيه الفنان العالمي فان دام، ويقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام، وحققت مُشاهدات البرنامج أرقام قياسية بعد ساعات من عرضه.