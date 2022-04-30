شاهد .. صدمة تزلزل الوسط الفني .. وفاة نجم مسلسل دموع في عيون وقحة يبكي قلوب الجمهور.. لن تصدق من يكون ؟ (صورة)

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انت الان تتابع خبر صدمة تزلزل الوسط الفني .. وفاة نجم مسلسل دموع في عيون وقحة يبكي قلوب الجمهور.. لن تصدق من يكون ؟ (صورة) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/30 الساعة 03:10 صباحاً | (عمار النجار)
نشر عمر بدران نجل الفنان عزت بدران تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعلن فيه عن رحيل والده عن عمر يناهز 67 عاما.
وكتب عمر بدران : «إنا لله و إنا إليه راجعون توفي الى رحمة الله تعالى والدي الفنان عزت بدران اللهم بحق هذه الأيام الكريمة المباركة اجعله من الفائزين بالفردوس الأعلى وأكرمه بجودك وكرمك يا أكرم الاكرمين يا محي يا مميت يا رب العالمين».
قدم الفنان عزت بدران عددا من الأعمال الفنية ولعل من أبرزها مسلسل كفر دلهاب مع الفنان يوسف الشريف قدم فيه دور القاضي.
ومن أبرز أعماله "دموع في عيون وقحة" و"الجماعة" و"الاب الروحي" "لآخر نفس" و"كفر دلهاب"وكان آخر أعماله مسلسل "قابيل".
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