شاهد .. نور الغندور تحرق قلب طليقة معتصم النهار وتنشر صورة تجمعهما بهذه الوضعية.. والكل مصدوم !! (اتفرج)

انت الان تتابع خبر نور الغندور تحرق قلب طليقة معتصم النهار وتنشر صورة تجمعهما بهذه الوضعية.. والكل مصدوم !! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/30 الساعة 02:40 صباحاً | (عمار النجار)

شوقت الفنانة المصرية المقيمة في الكويت، نور الغندور، لعمل من المقرر أن يجمعها بالفنان السوري معتصم النهار، وهو ما دفع الجمهور للاعتقاد أن يشكلوا ثنائية جديدة في عالم الدراما.

ونشرت نور الغندور صورة لها مع معتصم النهار في وضعية رومانسية عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستغرام، وطلبت من الجمهور انتظار العمل المقرر أن يجمع بينهما قائلة: "لـقاء مع الرفاهية ، ترقبوا"، دون أن تكشف عن تفاصيل أكثر من ذلك.

وتداولت عدد من الحسابات المهتمة بأخبار المشاهير، صورة تجمع معتصم النهار ونور الغندور وعلقت عليها: "قريباً.. مسلسل يجمع معتصم النهار ونور الغندور".

وانقسمت التعليقات بين الحماس لانتظار العمل الذي يمكن أن يجمع بينهما وتبئ البعض بأنها سيشكلان ثنائياً ناجحاً وتغزلت بعض التعليقات في كلاً منهما، بينما تساءل البعض الأخر عن العمل الذي يمكن أن يجمع بينهما وهل يمكن أن يكون دفعة لندن، الذي أعلنت عنه الكاتبة هبة مشاري حماد بعد انتهاء عرض مسلسل دفعة بيروت.

ولفتت بعض التعليقات إلى أن العمل الذي سيجمع بينهما من الممكن أن يكون عمل دعائي وليس عملاً درامياً.

وجاءت التعليقات: "يا حظها"، "ميكس خطير"، "نعم؟.. كيف زبطت معن!.. 2 حلوين بـ نفس المسلسل ما بصير"، و" حلو الكومبيناشن"، " ليه زعلتي مرتو"، "وناسة بـكسر الدنيا"، و" كيف جا في بالهم هـ الاثنان مكس خطير جداً". نور الغندور ومعتصم النهار

يذكر أن نور الغندور حققت نجاحاً خلال موسم دراما رمضان من خلال مسلسل من شارع الهرم إلى الذي يعرض على منصة اتفرج، تأليف هبة مشاري حمادة وإخراج المثنى صبح، خاصة بعد الجدل الذي أثاره المسلسل.