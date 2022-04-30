شاهد .. سألوا الإعلامية رضوى الشربيني عن سبب طلاقها وخراب بيتها ! ففضحت أسرار علاقتها الزوجية دون خجل أمام الملأ !!

انت الان تتابع خبر سألوا الإعلامية رضوى الشربيني عن سبب طلاقها وخراب بيتها ! ففضحت أسرار علاقتها الزوجية دون خجل أمام الملأ !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/30 الساعة 01:10 صباحاً | (عمار النجار)

الإعلامية الشهيرة رضوى الشربيني ولدت في ثلاثين من شهر سبتمبر وذلك في عام 1981 ولذلك فهي تبلغ من العمر 43 عام.



اشتهرت الفنانة في بداياتها من خلال تقديم برنامج “هي وبس” والذي يعرض على قناة سي بي سي سفرة.

الإعلامية رضوى الشربيني تزوجت في بداية حياتها ورزقت بابنتين هما تمارا وتيا ولكنها انفصلت عن زوجها دون الكشف عن هويته.

وبعد انفصالها شنت رضوى الكثير من الحملات ضد الرجل ووصفها البعض أنها عدو الرجل وذلك لكونها تركز على حالات معينة خلال حلقات برنامجها.

هذا وكانت الفنانة في تصريحات مفاجئة قد كشفت أسباب طلاقها دون خجل فاضحة أسرار بيت الزوجية حدّ اتهام المتابعين.

رضوى الشربيني قالت إنها قررت الانفصال عن زوجها بعد علاقة زوجية دامت 7 سنوات نظراً لأنه كان يهملها وأنها كانت غير راضية عن نفسها وأنه اساء إليها وسكت وقبلت الإساءة.