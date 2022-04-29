شاهد .. جوزك طلقك عشان رزلة ؟؟ .. انتصار تلقّن بسمة وهبة درساً لن تنساه الأدب وترد لها الصاع صاعين بعد هذا السؤال المُحرج !!

انت الان تتابع خبر جوزك طلقك عشان رزلة ؟؟ .. انتصار تلقّن بسمة وهبة درساً لن تنساه الأدب وترد لها الصاع صاعين بعد هذا السؤال المُحرج !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/30 الساعة 12:40 صباحاً | (عمار النجار)

رفضت النجمة انتصار، طلب الإعلامية بسمة وهبة، بالكشف عن سر كبير في حياتها، قائلة "كل إنسان له حياته الخاصة وأسراره.

ومازحت الفنانة انتصار، الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناة "المحور"، قائلة:" إيه القوة اللى فيكي دي.. معنديش أسرار أخرى، ولو عندي لن أفصح عنها".

فيما عقبت الإعلامية بسمة وهبة "إن لم تكشفي عن سر في حياتك سأكشف عن السر اللى عندي.. وهو إن فيه عريس ومشروع زواج قريب"، لترفض انتصار الكشف عن اسم العريس، معلقة "بلاش اسمه، ممكن تنبري فيه ميتمش".

تلقت الفنانة انتصار سؤالا محرجا خلال استضافتها في برنامج "العرافة" المذاع عبر قناة المحور.

وردت بطريقة هادئة ومتزنة على سؤال "جوزك طلقك عشان رزلة؟" حيث قالت انتصار : الطلاق قسمة ونصيب ولا أحد يهرب من المكتوب.

واستحسن الجمهور ردة فعلها خاصة وأن السؤال في رأيهم حمل قدراً كبيراً من الإساءة لها لكنها ردت عليه بثقة وبجمل راقية.

وأضافت : "السؤال عن الطلاق غريب، حد كبير على الطلاق؟ ولو رجل من بين كل الرجال اختارك دا مكتوب، والعيال والطلاق مكتوب".

‎وتابعت : على مدار 10 سنوات دائما توجه أسئلة عن عدد مرات الزواج والطلاق والشائعات لفنانات معينات لأنهن مادة دسمة، هو الحب عيب؟